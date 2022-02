ये हैं देश-दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू, हिमाचल में भी हैं दो प्रतिमाएं

तेलंगाना के हैदराबाद में 11वीं सदी के महान संत श्री रामनुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है. पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी विशालकाय प्रतिमाएं स्थापित हैं. जिसमें शिमला के जाखू में रामभक्त हनुमान की और मंडी जिले में प्रसिद्ध रेवालसर झील के पास बनी आठवीं सदी के बौद्ध धर्मगुरु पद्मसंभव की प्रतिमा शामिल है. आइए जानते हैं दुनिया की कुछ विशालकाय प्रतिमाओं के बारे में..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..

जानिए, हिमाचल में क्यों पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की मिन्नतें कर रही सरकार, सीएम के दरबार में जाएगा मामला

हिमाचल प्रदेश में इस समय भारी हिमपात के कारण (Snowfall in Shimla) जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है. हिमपात के साथ ही एक और मुसीबत पैदा हो गई है. राज्य सरकार बर्फ साफ करने के लिए ठेकेदारों से मशीनरी लेती थी. इस समय ठेकेदारों की 350 करोड़ रुपए की राशि सरकार के पास फंसी हुई है. पांच महीने से उन्हें भुगतान नहीं हुआ है. ऐसे में शनिवार को हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज (Cabinet Minister Suresh Bhardwaj) ने ठेकेदारों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उन्हें आश्वस्त किया कि मसला सीएम जयराम ठाकुर के साथ उठाया जाएगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..

घुमारवीं में ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे लोग, बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को हटाने में पुलिस नाकाम

घुमारवीं शहर में इन दिनों लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का (traffic jam problem in ghumarwin) सामना करना पड़ रहा है. जिसका कारण भी लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करना ही है. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग सड़क किनारे खासकर नो पार्किंग जोन में अपने वाहन खड़े कर देते हैं. बेतरतीब ढंग से खड़े किए गए इन वाहनों की वजह से पैदल चलने वाले राहगीरों को तो परेशानी होती ही है लेकिन ट्रैफिक की समस्या से भी घंटो झूझना पड़ता है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..

PM मोदी हैदराबाद पहुंचे, हवाई अड्डे पर मौजूद नहीं थे मुख्यमंत्री KCR

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शनिवार को हैदराबाद पहुंचे. राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी की. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (Telangana Chief Minister K Chandrashekhar Rao) इस दौरान मौजूद नहीं थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..

कुलदीप राठौर का जयराम सरकार पर आरोप, बर्फबारी से निपटने में सरकार नाकाम

हिमाचल में दो दिन हुई बर्फबारी (snowfall in himachal)के बाद सड़कें बंद होने से विपक्षी दल कांग्रेस मुखर हो (snowfall in shimla)गई. बर्फबारी से निपटने में सरकार को विफल करार दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बर्फबारी से निपटने पर प्रशासन की व्यवस्था पर रोष जताया.उन्होंने कहा कि 2 दिनों की बर्फबारी ने सरकार (Kuldeep Rathore on Jairam Government)और प्रशासन की खोखली व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है.आम जन जीवन को सुचारू रखने में प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हुआ. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..

कौल सिंह पर सीएम जयराम का निशाना, कहा: झूठ बोलने में नहीं कर सकता कोई इनका मुकाबला

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे (CM Jairam mandi tour) के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने 4 वर्षों में बेहतर कार्य कर दिखाया है. जबकि, कांग्रेस पार्टी कई (CM Jairam on Himachal congress) वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी नहीं कर पाई है. इस दौरान सीएम ने कांग्रेस नेता कौल सिंह पर भी जुबानी हमला बोला. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..

ठेकेदारों के समर्थन में उतरे विधायक विक्रमादित्य सिंह, बर्फबारी में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा

हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. वहीं, बर्फबारी में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार अब कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार को घेरा है. इसके साथ ही उन्होंने ठेकेदारों का भी समर्थन किया है और सरकार से जल्द ठेकेदारों के मसलों (Demands of contractors of Himachal) को सुलझाने की मांग उठाई है. पढ़ें पूरी खबर..

शराब माफिया रंगीलू का कांग्रेस के साथ कनेक्शन साबित करके बताएं वीरेंद्र कंवर: विवेक शर्मा

जहरीली शराब कांड मामले को लेकर जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक पारा काफी ऊपर जा चुका (Vivek Sharma PC in Una) है. शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विवेक शर्मा ने जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान जहरीली शराब कांड मामले के अभियुक्तों द्वारा किए गए खुलासों को लेकर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर पर जमकर (Congress target on Virender Kanwar) हमला बोला. पढ़ें पूरी खबर..

सिरमौर: फ्रीडम फाइटर हीरा सिंह ठाकुर ने दुनिया को कहा अलविदा, 96 वर्ष की आयु में त्यागे प्राण

जिला सिरमौर के अंतिम फ्रीडम फाइटर हीरा सिंह ठाकुर का शनिवार सुबह करीब 8:00 बजे उनके पैतृक गांव शोटी में निधन हो (hira singh thakur passes away) गया. हीरा सिंह ठाकुर ने आजाद हिंद फौज में रहते हुए नेताजी सुभाष चंद्र के साथ सिंगापुर, बर्मा, नागालैंड व असम में कार्य किया था. फ्रीडम फाइटर की दुखद मृत्यु पर न केवल क्षेत्र, बल्कि समूचा प्रदेश शोक ग्रस्त है. पढ़ें पूरी खबर..

शिमला में बर्फबारी से प्रभावित हुई स्वास्थ्य सुविधा, आईजीएमसी नहीं पहुंची एक भी एम्बुलेंस

राजधानी शिमला में दो दिनों तक हुई बर्फबारी (snowfall in shimla) से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बर्फबारी का असर स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ रहा है. बर्फबारी की वजह से जगह-जगह रास्ते बंद है, ऐसे में एबुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है. आईजीएमसी में शनिवार दोपहर तक एक भी एंबुलेंस नहीं पहुंच पाई. पढ़ें पूरी खबर..

