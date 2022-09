जयराम कैबिनेट की बैठक आज, कर्मचारियों के कई मुद्दों पर फैसला होने की संभावना

(jairam cabinet meeting today) आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है.मुख्‍यमंत्री की ओर से विभिन्‍न विधानसभा क्षेत्रों के दौरो के दौरान की गई घाेषणाओं पर मुहर लगाई जाएगी. इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों व पेंशनर्स को तीन प्रतिशत महंगाई भत्‍ता (डीए) पर भी चर्चा की जा (Discussion about employees in Jairam cabinet) सकती है.

himachal consumer commission, पिज्जा के साथ कैरी बैग के पैसे वसूलने पर जुर्माना

राजधानी शिमला में डोमिनोस पिज्जा और जूबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड पर उपभोक्ता से पिज्जा के साथ कैरी बैग के 13 रुपए 33 पैसे वसूलने पर 8013 रुपए और 33 पैसे का जुर्माना लगाया गया है. (Himachal consumer commission fined Dominos) है. मामला 3 साल पुराना है.

हाईकोर्ट का आदेश, बाल यौन शोषण मामलों में उजागर न की जाए बच्चों की पहचान, काल्पनिक नाम का हो प्रयोग

प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी (Himachal High Court orders) किया है. हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशरी के सभी स्पेशल जजों सहित पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाल यौन शोषण के मामलों में पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर न की (child sexual abuse cases) जाए. अदालत ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार की लोकेशन आदि को भी न जाहिर किया (identity of children should not be disclosed ) जाए.

हिमाचल में आज रहेगा मौसम खराब, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज हल्की (Light rain in Himachal) बारिश हो सकती है. वहीं, मौसम खराब बना रहेगा. हिमाचल में कल यानि 16 सिंतबर तक मौसम खराब बना रहेगा.

मोदी सरकार का हाटी समुदाय को तोहफा, मिलेगा ST का दर्जा

केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को हरी झंडी दे दी है. मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद हाटी समुदाय की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिरमौर के हाटी समुदाय की ये मांग 50 सालों से भी अधिक पुरानी है. सिरमौर के साथ लगते उत्तराखंड के जौनसार इलाके में एक जैसी संस्कृति, बोली होने पर वहां के लोगों को जनजातीय दर्जा हासिल है. हाटी समुदाय के लोगों की भी लंबे समय से मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए. आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस मांग को मान लिया है और ये एक ऐतिहासिक (hati community in himachal) फैसला है.

मास्टर स्ट्रोक: क्या गिरिपार की जनता के खुश होने से सिरमौर की पांच सीटों में 'सिरमौर' साबित होगी भाजपा

चुनाव के समय पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट (modi cabinet decisions) ने हिमाचल के सिरमौर जिला की तीन लाख आबादी को खुश कर दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा मंजूर कर दिया है. करीब छह दशक पुरानी मांग पूरी होने से हाटी समुदाय बेशक खुश है, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि क्या इस फैसले से भाजपा को मिशन रिपीट में (modi cabinet decision on hatti ST) लाभ मिलेगा? जिला सिरमौर की पांच सीटों का गणित अब क्या बनेगा? हाटी समुदाय की तीन लाख की आबादी इस फैसले के बाद भाजपा को सिर माथे पर बिठा रही है.

जेपी नड्डा बोले: पीएम मोदी ने खत्म किया दशकों का इंतजार, हाटी समुदाय को मिला हक

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक (modi cabinet decisions) में हुए अहम निर्णयों पर जानकारी देते हुए हिमाचल में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की बात कहते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. नड्डा ने कहा (jp nadda on hati community ST status) कि 'हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय द्वारा उन्हें अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने की वर्षों पुरानी मांग थी. 1967 में ही उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, लेकिन उससे सटे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के लोगों को इसका लाभ नहीं मिला.

हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, सिरमौर में BJP को पांचों सीटों पर जीत की उम्मीद

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल (Scheduled Tribe status to Hati community ) करने को हरी झंडी दे दी है. मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद हाटी समुदाय की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है. चुनावी साल में इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. वहीं, ETV भारत से खास बातचीत में बीजेपी पूर्व विधायक हाटी नेता बलदेव तोमर ने कहा कि इस फैसले से करीब तीन लाख लोग लाभान्वित होंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिरमौर की जनता पांचों की पांचों सीटें इस बार भाजपा की झोली में डालेगी.

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भारत जोड़ो यात्रा पर, लेकिन MLA पार्टी छोड़ो यात्रा पर: CM जयराम

हिमाचल में चुनावी साल में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष आए दिन एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इसी कड़ी में अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर तंज (cm jairam attacks on Bharat Jodo Yatra) कसा. उन्होंने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन कांग्रेस एमएलए कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर हैं. सीएम ने गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों के भाजपा (Congress MLA Joins BJP in Goa) में शामिल होने पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा समय सत्ता में रहने वाली कांग्रेस बेरोजगार यात्रा निकाल रही है.

हिमाचल विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन किस फॉर्मूले के आधार पर होगा, हाईकमान करेगा तय: सुरेश कश्यप

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर बीजेपी ने चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. प्रदेश में टिकट आवंटन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं, मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप (himachal BJP President Suresh Kashyap) ने कहा कि प्रदेश में टिकट आवंटन किस फॉर्मूले के आधार पर होगा इसे हाईकमान तय करेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा.