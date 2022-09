कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर उठाए सवाल, SC की गाइडलाइंस का बताया उल्लंघन

हिमाचल लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना (Himachal Public Service Commission) साधा है. कांग्रेस ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन (Himachal Congress on HPPSC chairman appointment) किया है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में गरमाती सियासत के बीच सोनिया गांधी से मिले धनीराम शांडिल, कांग्रेस मेनिफेस्टो पर हुई चर्चाॉ

कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक (Congress Screening Committee Meeting in Delhi) में हिस्सा लेने गए कर्नल धनीराम शांडिल ने आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात (Dhaniram Shandil meet Sonia Gandhi) की. 35 मिनट तक चली बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और उन्हें एकजुटता का संदेश दिया. पढ़ें पूरी खबर....

Rafting Championship: कुल्लू में राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ, 10 राज्यों के 250 खिलाड़ी ले रहे भाग

कुल्लू के पिरड़ी में आज 8वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप (National Rafting Championship in Kullu) का आगाज हो गया है. प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आयोजित की जा रही है. प्रतियोगिता का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने हरीझंडी दिखाकर किया. ये प्रतियोगिता अगले तीन दिनों तक चलेगी. पढ़ें पूरी खबर...

'प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार रचा सफलता का इतिहास, हिमाचल में भी भाजपा की सरकार होगी रिपीट'

हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज धर्मशाला में लोगों को संबोधित (Avinash Rai Khanna in Dharamshala) किया. इस दौरान उन्होंने हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) में हिमाचल में भाजपा की सरकार रिपीट होने का दावा किया.

शिमला में निजी बस का ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

हिमाचल में बरसात (Rain in Himachal) के मौसम में आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. बुधवार को छोटा शिमला में संजौली से जतोग जा रही निजी बस की ब्रेक फेल (bus accident in shimla) हो गई. गनीमत यह रही कि इस हादसे में सिर्फ दो यात्रियों को चोटें आई हैं, वरना जिस तरह से ब्रेक फेल होने के बाद बस दो गाड़ियों से टकराई इस तरह से बड़ा हादसा हो सकता था.

Raju Srivastav Death: कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव के निधन पर CM जयराम, अनुराग ठाकुर समेत इन्होंने जताया दुख

मशहूर कॉमेडियन और जाने-माने अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन (Raju Srivastav Death) से पूरा देश सदमे में है. राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर समेत हर कोई उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है.

CM जयराम ने केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मंडाविया से की मुलाकात, बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए जताया आभार

हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर (CM Jairam Delhi tour) हैं. आज मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख एल मंडाविया से मुलाकात (Jairam Thakur Meet Mansukh Mandaviya) की.

माकपा ने जारी की 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, सिंघा फिर ठियोग से लड़ेंगे चुनाव

(Himachal Assembly Election 2022 ) माकपा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. ठियोग के विधायक राकेश सिंघा फिर चुनाव मैदान में वहीं से (Rakesh Singha candidate from Theog) उतरेंगे.

कुल्लू का शिक्षक बच्चियों को दिखाता था अश्लील वीडियो, पुलिस ने किया मामला दर्ज

हिमाचल में एक बार फिर शिष्य और गुरु के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया (Obscene act with a minor girl in Kullu) है. जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक पर पांचवी कक्षा की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगा (Teacher shows vulgar videos to minor girls in Aani) है. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने में जुटी है.

Chandigarh MMS Leak : आरोपी रंकज के भाई ने कही बड़ी बात, पंजाब पुलिस पर भरोसा लेकिन...

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS कांड मामले पर (Chandigarh University MMS Case ) आरोपी रंकज के भाई पंकज ने पूरे मामले को लेकर सफाई (Rankaj brother Pankaj on mms scandal) दी है. पंकज ने कहा कि मेरे भाई की डीपी से छेड़छाड़ कर इस कांड को अंजाम दिया गया. मेरा भाई सन्नी को नहीं जानता. लड़की ने ऐसा क्यों क्या इसकी जांच होना चाहिए.