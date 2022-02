कर्नाटक हिजाब विवाद- हिजाब पहनी छात्राओं ने किया परीक्षा का बहिष्कार

कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के एक स्कूल में एसएसएलसी की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान कई मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने आई थीं. स्कूल स्टाफ ने उन्हें अनुमति नहीं दी और हिजाब उतारकर परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी. हालांकि छात्रा नहीं मानी. उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार किया और घर चली गईं. वहीं, कलबुर्गी जिले में शिक्षकों ने छात्राओं से हिजाब उतारने को कहा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर हिमाचल लौटी होनहार कैडेट अंजलि गोंड, एनसीसी ने किया सम्मानित

राजपथ पर हुई गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के बाद हिमाचल लौटी छठी स्वतंत्र एनसीसी वाहिनी की युवा कैडेट अंजलि गोंड को सोमवार सुबह कंपनी कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान माता-पिता की उपस्थिति में सम्मानित किया (NCC honored cadet Anjali Gond) गया. कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य अनूपा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. वहीं एनसीसी के कमान अधिकारी मंगेश वानखेडे भी विशेष रूप से (cadet Anjali Gond in una) मौजूद रहे. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सिरमौर में जल्द तैयार होगी इंडोर शूटिंग रेंज, युवाओं को मिलेगा लाभ

नाहन के चंबा वाला मैदान के समीप 10 मीटर शूटिंग रेंज निर्माण कार्य (Indoor shooting range in Sirmaur) चल रहा है. शूटिंग रेंज के तैयार होने के बाद जिले के उन युवाओं को बड़ा लाभ मिल सकेगा. नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में नाहन में खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करवाने के उद्देश्य से बहुत से कार्य करवाए जा रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ ने की बिलासपुर में सरकार को दी चेतावनी, की ये मांग...

जिला बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन (Himachal Pradesh Unemployed Teachers Association) किया. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अध्यापकों से जुड़ी अपनी विभिन्न मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष रखा और उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की. वहीं, मांगें न पूरी होने की सूरत में विधानसभा के घेराव की (Unemployed Teachers Association conference in Bilaspur) चेतावनी भी दी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

पुलवामा हमले के तीन साल: कुल्लू में एबीवीपी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

पुलवामा में सीआरपीएफ दस्ते पर आतंकी हमले (PULWAMA TERROR ATTACK) के के आज तीन साल पूरे हो गए हैं. इस हमले में देश के 40 वीर जवान शहीद हुए थे. देश भर में पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है. कुल्लू जिले में भी ढालपुर के राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल की सर्पीली और बर्फीली सड़कों पर 'माउंटेन गॉट एक्सपीडिशन' कार रैली का रोमांच शुरू, शिक्षा मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

लाहौल स्पीति में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'माउंटेन गॉट एक्सपीडिशन' हर साल कार रैली का (Mountain Got Expedition car rally) आयोजन करता है. इसी कड़ी में सोमवार को साहसिक कार रेस 'माऊंटेन गॉट एक्सपीडिशन' की 9वीं रेस का शिमला से आगाज (car rally begins from shimla) हो गया है. जिसे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना (Govind Thakur flagged off car rally) किया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल में चिकित्सकों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, मरीज निजी अस्पताल जाने को हुए मजबूर

हिमाचल में चिकित्सकों की हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह चरमरा (HEALTH SERVICES AFFECTED IN HIMACHAL) गई हैं. मरीज परेशान हो रहे हैं. उन्हें इलाज के लिए (HP Docters On Pen Down Strike) लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. सोमवार को भी मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वहीं, चिकित्सकों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वह अपनी हड़ताल इसी तरह जारी रखेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर..

SHIMLA: भाभी की हत्या करने के बाद फरार अभिषेक ने की खुदकुशी, जंगल में पेड़ से लटका मिला शव

शिमला के रोहड़ू में एक व्यक्ति ने अपनी भाभी की निर्मम हत्या (Woman murdered in Rohru) करने के बाद खुदकुशी कर ली है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था,लेकिन सोमवार सुबह आरोपी अभिषेक का शव (Abhishek commits suicide in Shimla) जंगल में एक पेड़ से लटका मिला है. स्थानीय लोगों ने जंगल में फंदे से लटके अभिषेक को देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सुचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने फंदे से लटके शव को कब्जे में ले लिया है और आगामी जांच की जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

रिकांगपिओ में अतिक्रमण और तहबाजारी करने वालों पर नकेल कसेगा जिला प्रशासन

जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में अतिक्रमण और तहबाजारी करने वालों पर अब जिला प्रशासन नकेल (ENCROACHMENT IN RECKONG PEO) कसेगा. डीसी किन्नौर का कहना है कि रिकांगपिओ बाजार में फुटपाथ व नेशनल हाइवे-5 पर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण और तहबाजारी के कारण लोगों और वाहनों को सड़क पर पासिंग देने मे समस्याएं आ रही (DC KINNAUR ON ENCROACHMENT) है. ऐसे में जिला प्रशासम अतिक्रमण और तहबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Landslide in Solan: मनसार में NH- 5 पर लैंडस्लाइड, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल

सोलन के मनसार में NH-5 पर लैंडस्लाइड ( landslide in Solan) होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति (पवन) को सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया. गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड में कोई भी वाहन इसकी चपेट में नहीं आया नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सोलन अजय यादव भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

ये भी पढ़ें: करुणामूलक संघ सोमवार को जल शक्ति मंत्री के लिए करेगा सद्बुद्धि यज्ञ, अनशन के 199 दिन हुए पूरे