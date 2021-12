PM MODI MANDI RALLY: पीएम मोदी ने किया इंवेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी पहुंचने के (pm Narendra Modi in mandi) बाद विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया. वहीं, प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली. इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन्वेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग (ground breaking ceremony in mandi) करने के लिए बनाए गए पंडाल में पहुंचकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ किया.

BJP will repeat Again in HP: 2022 में हम फिर बनाएंगे सरकार: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी (BJP government will repeat in 2022) की सरकार रिपीट होगी. प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने जयराम ठाकुर ने नरेन्द्र मोदी से वादा करते हुए कहा कि जनता और पार्टी के सहयोग व आपके नेतृत्व में भाजपा फिर से भाजपा की सरकार (BJP government in Himachal) बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

मोदी की रैली पर कुलदीप राठौर का निशाना, बोले- घोषणा के बदले खाने की तारीफ करके चले गए पीएम

मंडी में भाजपा के चार साल के कार्यकाल पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर (Kuldeep Rathore comment on PM Modi) निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस रैली में हिमाचल के लिए कोई ऐलान नहीं किया. उन्होंने कहा कि घोषणा के बदले सिर्फ खाने की तारीफ कर के पीएम मोदी लौट गए. उन्होंने कहा कि प्रदेश को उम्मीद थी कि कर्ज में डूबे हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

BLACK DAY OF HP CONGRESS: बीजेपी के 4 साल के कार्यकाल का कांग्रेस ने किया विरोध, प्रदेशभर में मनाया काला दिवस

हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल (HP CONGRESS CELEBRATED BLACK DAY) पूरा होने के उपलक्ष्य में जहां मंडी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो वहीं, प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध भी किया गया.

CPI(M) protest in Shimla: महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शिमला में माकपा का प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है. वहीं, माकपा ने भी इन समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शिमला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (CPI(M) protest in Shimla) के दौरान जिला सचिव संजय चौहान ने सरकार को जनविरोधी करार दिया और कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है.

Hunger Strike In Bharari : भराड़ी में भूख हड़ताल पर बैठे ग्राम सुधार समिति के सदस्य, जानिए पूरा मामला

सोमवार को ग्राम पंचायत गतवाड़ के गांव लढ़यानी में ग्राम सुधार समिति के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल (hunger strike in bharari Bilaspur) की. ग्राम सुधार समिति (village reform committee) के प्रधान दिनानाथ शर्मा ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से लढ़यानी में चयनित हुई भूमि पर अब तक भवन निर्माण को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है, जो चिंताजनक है.

व्यवस्था परिवर्तन मंच द्वारा पांवटा सिविल हॉस्पिटल के बाहर किया गया हवन, 8 दिनों से चल रहा है प्रदर्शन

पांवटा सिविल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग कर रहे व्यवस्था परिवर्तन मंच और अन्य 20 संस्थाएं पिछले आठ दिनों से शांतिपूर्वक (Paonta Vyavastha Parivartan Manch) धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया है. ऐसे में मजबूरन सोमवार को प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया. ताकि संबंधित विभाग व प्रदेश सरकार की आंखें खुल जाएं और समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए.

Child Health Competition In Kullu: कुल्लू में 8 से 14 जनवरी तक स्वास्थ्य बाल-बालिका स्पर्धा का आयोजन

कुल्लू में 8 से 14 जनवरी तक स्वास्थ्य बाल-बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा. यह स्पर्धा सुपोषित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा (Child Health Competition In Kullu ) है, जिसमें पोषण अभियान के तहत जागरूकता लाने के साथ जन भागीदारी और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए व्यवहार परिवर्तन पर (child nutrition campaign kullu) भी जोर दिया जाएगा.



कुलदीप पठानिया का उत्तराखंड दौरा, कांग्रेस के सत्ता में लौटने का दावा

उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में काग्रेंस पार्टी सत्ता में आएगी. करेगी. यह दावा उत्तराखंड के चमौली जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों का बतौर चुनाव पर्यवेक्षक दौरा करने के बाद लौटै पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने (Election Observer Kuldeep Pathania visited Uttarakhand) किया. पठानिया ने कहा कि पार्टी को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा. हमीरपुर में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए (Congress Press Conference in Hamirpur)उत्तराखंड के चुनाव पर्यवेक्षक व पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि चार विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के दौरान लोगों का भारी समर्थन देखने को मिला.

108 ambulance service in himachal: देवभूमि में 108 के सुनहरे 11 साल, हर 35 सेकेंड में जवाब देती है जीवनदायिनी

हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन देने और लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली 108 एंबुलेंस सेवा (108 ambulance service in himachal) ने हिमाचल में 11 साल का सफर पूरा कर लिया (108 ambulance service 11 years) है. प्रत्येक नागरिक को जीवन रक्षा का अधिकार प्रदान करने के व्यापक मिशन में शामिल हो कर अग्रणी रहन वाली जीवीके ईएमआरआई ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के तहत हिमाचल प्रदेश में 108 नेशनल एंबुलेंस सर्विस की शरुआत 25 दिसंबर 2010 को की थी और समस्त हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर रही है.

