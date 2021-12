शिमला: त्योहारों का सीजन (festive season) खत्म होने के बाद भी महंगाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. टमाटर के दाम (tomato price hike) आसमान को छू रहे हैं. देश के कई शहरों में टमाटर की कीमतें (tomato price hike in many city) कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. भारी बारिश की वजह से टमाटर (tomato price hike due to rain) की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें हर दिन बढ़ती जा रही है.

दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में (tomato price hike in south india) टमाटर की खुदरा कीमतें 140 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. देश के अधिकांश खुदरा बाजारों में सितंबर के अंत से टमाटर की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से दक्षिणी राज्यों में कीमतों में भारी तेजी आई है.

मायाबंदर में टमाटर की खुदरा कीमतें 140 रुपये प्रति किलोग्राम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में 127 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही थीं. केरल के तिरुवनंतपुरम में टमाटर 125 रुपये प्रति किलोग्राम (tomatoes 125 rupees per kg in thiruvananthapuram), पलक्कड़ और वायनाड में 105 रुपये प्रति किलोग्राम, त्रिशूर में 94 रुपये प्रति किलोग्राम, कोझीकोड में 91 रुपये प्रति किलोग्राम और कोट्टायम में 83 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है.

आपको बता दें उत्तरी क्षेत्र में टमाटर की खुदरा कीमतें सोमवार को 30-83 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में चल रही थीं, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में कीमतें 30-85 रुपये प्रति किलोग्राम और पूर्वी क्षेत्र में 39-80 रुपये प्रति किलोग्राम थी. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. पिछले कुछ हफ्तों से टमाटर का अखिल भारतीय औसत मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चस्तर पर बना हुआ है.

