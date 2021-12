शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही महंगाई का असर फल और सब्जियों के दाम पर भी देखने को मिल रहा है. राजधानी शिमला में अदरक 85 रुपये किलो के भाव बिक रही है. वहीं, शिमला की मंडियों में टमाटर की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है. शिमला के बाजार में टमाटर (RATE OF TOMATO IN SHIMLA) 85 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. वहीं, शिमला में फलों के दाम (fruits price in shimla) की बात करें तो सेब के दाम भी आसमान छू रहे हैं.

हालांकि, मंगलवार को राजधानी शिमला में सेब 160-200 रुपये प्रति किलो और चीकू 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है. फल और सब्जी को रोजमर्रा की अहम चीज माना जाता है. ऐसे में हम ईटीवी भारत पर रोजाना सबसे सटीक दाम आपको उपलब्ध करा रहे हैं. राजधानी शिमला में सब्जियों के दाम (VEGETABLES PRICE IN SHIMLA ) पर एक नजर डालें तो...

सब्जियों के नाम दाम (प्रति किलो) अदरक 85 रुपये गाजर 35 रुपये बंदगोभी 35 रुपये टमाटर 85 रुपये फूलगोभी 35 रुपये भिंडी 45 रुपये मूली 30 रुपये खीरा 40 रुपये शलगम 35 रुपये जिमीकंद 35 रुपये कटहल 55 रुपये पालक 30 रुपये प्याज 35 रुपये पहाड़ी आलू 35 रुपये आलू 35 रुपये मटर 60 रुपये शिमला मिर्च 70 रुपये

राजधानी शिमला में फल के दाम पर एक नजर...

फल के नाम दाम (प्रति किलो) केला 75 रुपये चीकू 80 रुपये सेब 160-200 रुपये पपीता 65 रुपये नाशपाती 70 रुपये अमरूद 80 रुपये संतरा 40 रुपये तरबूज 60 रुपये

राजधानी शिमला की मंडी में अनाज और तेल के दाम पर एक नजर...

अनाज और तेल खुदरा दाम (प्रति किलो/लीटर) उड़द दाल 98 से 117 रुपये चने की दाल 75 से 86 रुपये चावल परमल 34 से 40 रुपये गेहूं 19 रुपये गेहूं का आटा 25 से 28 रुपये वनस्पति घी 98 से 110 रुपये तेल सरसों 115 से 140 रुपये मूंगफली का तेल (रिफाइंड) 118 से 135 रुपये

ये भी पढ़ें: Himachal Weather Update: हिमाचल में बर्फबारी-बारिश की संभावना, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में येलो अलर्ट