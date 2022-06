शिमला: मुख्य सूचना आयुक्त के लिए बुलाई गई बैठक सीआईसी को लेकर सहमति (Meeting for CIC in shimla) नहीं बन पाई. ऐसे में सूचना आयोग के सदस्य के तौर पर पूर्व नौकरशाह एसएस गुलेरिया (SS Guleria Memeber of HP Information Commission) का चयन किया गया है. होटल पीटरहॉफ में शनिवार को करीब एक घंटे तक चली सीआईसी की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच गहन चर्चा हुई. लेकिन आयुक्त पर कोई सहमति नहीं बनी. सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर फिलहाल किसी नाम का ऐलान नहीं किया गया है. उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करेगी.

गौरतलब है कि जिस तरह से हिमाचल में शीर्ष नेताओं के बीच तल्खी पैदा हुई है, उससे बैठक को लेकर संशय था. इस समय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (CM Jairam vs Mukesh Agnihotri) के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है. दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट देखी जा रही है. ऐसे में संशय था कि मुकेश अग्निहोत्री बैठक में शामिल भी होंगे या नहीं.

बता दें कि हाई पावर कमेटी में मुख्यमंत्री के अलावा सीनियर कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं. सभी की सहमति के बाद ही सीआईसी के पद पर किसी का नाम फाइनल होता है. यदि एक भी सदस्य मीटिंग में शामिल न हो तो प्रक्रिया पूरी न होने के कारण फैसला नहीं होता है. इससे पहले भी पूर्व में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल कई बार बैठकों में शामिल नहीं हुए थे. तब सीआईसी का चयन सवा साल तक नहीं हो पाया था. बाद में मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था. तब अदालत ने आदेश दिए थे कि जल्द इस पद को भरा जाए.