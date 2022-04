शिमला: फिल्मों की शूटिंग के लिए बॉलीवुड को हिमाचल की खूबसूरत वादियां (beautiful valleys of himachal) आकर्षित करती रही हैं. यही नहीं, देवभूमि ने देश की फिल्म इंडस्ट्री (film industry in himachal) को कई चमकते सितारे दिए हैं, लेकिन हिमाचल में फिल्म सिटी का सपना फाइलों में ही दबा है. दो दशक से हिमाचल में सत्तासीन रही सरकारों ने फिल्म सिटी निर्माण के लिए कई वादे किए, लेकिन सरकारी इरादे सफल नहीं हो पाए हैं. अब जयराम सरकार ने भी प्रदेश में फिल्म सिटी के लिए एमओयू (mou for film city in himachal) किया है. सितंबर 2021 को पिटारा टीवी नामक कंपनी ने हिमाचल में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए सौ करोड़ रुपए के निवेश से जुड़ा एमओयू साइन किया. उसके बाद से इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है. इससे दो साल पूर्व यानी वर्ष 2019 में सीएम जयराम ठाकुर (cm jairam on film city) ने बयान दिया था कि हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए राज्य सरकार को कई प्रस्ताव मिल रहे हैं. दिसंबर 2019 में जयराम ठाकुर ने अमिताभ बच्चन से मुलाकात के दौरान ये बात कही थी.

यदि इससे भी पीछे की बात करें तो वर्ष 2014 में हिमाचल में तीसरे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन (international tourism conference) के दौरान तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने भी फिल्म सिटी निर्माण के लिए प्रयास की बात कही थी. उन्होंने सितंबर 2014 में हुए इस सम्मेलन में कहा था कि उनकी सरकार प्रदेश को टूरिज्म का हब बनाने में जुटी है. तब स्व. वीरभद्र सिंह ने कहा था कि राज्य सरकार प्रदेश में रोप-वे, टूरिस्ट रिसार्ट, मनोरंजन पार्क, फिल्म सिटी, मेगा टूरिस्ट डेस्टीनेशन के साथ-साथ साहसिक पर्यटन सेक्टर (himachal tourism sector) में निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित कर रही है.

फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन

तब से लेकर अब तक आठ साल में फिल्म सिटी को लेकर वादे और दावे तो कई हुए, लेकिन उसकी नींव नहीं रखी जा सकी. वर्ष 2014 में ही हिमाचल की तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने देश भर के महानगरों में जाकर इन्वेस्टर्स मीट के कार्यक्रम किए थे. उसी समय मुंबई में हुई इन्वेस्टर्स मीट में राज्य सरकार ने दावा किया था कि एक निजी कंपनी ने कांगड़ा जिला के पालमपुर में 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ फिल्म सिटी के निर्माण के लिए रुचि दिखाई थी. स्केलिंग हाइट्स एंटरटेनमेंट नामक कंपनी ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया था कि वो 500 करोड़ के निवेश के साथ फिल्म सिटी तैयार करने की इच्छुक हैं.

हिमाचल प्रदेश में कई फिल्मों की शूटिंग (Shooting of many films in hp) हुई है. राज्य ने फिल्म इंडस्ट्री को अनेक चमकते सितारे दिए हैं. मौजूदा समय में कंगना रनौत (Kangana Ranaut), प्रिटी जिंटा(preity zinta), यामी गौतम(yami gautam), रुबीना दिलैक (rubina dilaik) मुंबई में धूम मचा रही हैं. मोहित चौहान ने गायन की दुनिया में नाम कमाया है. आर्ट फिल्मों और टीवी सीरियल्स सहित रंगमंच के क्षेत्र में मनोहर सिंह (actor manohar singh) अभिनय के बेताज बादशाह रहे हैं. लंदन की रॉयल अकादमी सहित संगीत नाटक अकादमी और अन्य अनेक सम्मान हासिल करने वाले मनोहर सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं. इसके अलावा अनुपम खेर (actor anupam kher) ने भी कला जगत में बहुत नाम कमाया है. इसके अलावा बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा प्रिया राजवंश, प्रेम चोपड़ा, बीआर इशारा का संबंध भी हिमाचल से रहा है.

कंगना रनौत, अभिनेत्री

कुनिहार में फिल्म सिटी को लेकर खूब रही हलचल: देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी. उनकी सरकार में रामलाल राही गृह राज्यमंत्री थे. हिमाचल से पंडित सुखराम केंद्र सरकार में सूचना व प्रसारण विभाग संभालते थे. उस समय सोलन जिला के कुनिहार में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की हलचल (film city in kunihar) हुई थी. कुनिहार के पास बझोल नामक एक खूबसूरत इलाका है. ये मैदानी भू-भाग है. यहां अक्टूबर 1994 में हिमाचल फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड (himachal film city private limited) के एक आयोजन में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री रामलाल राही ने परियोजना की आधारशिला रखी थी. यहां इंडोर शूटिंग स्थल बनाने की बात हुई थी. फिल्म अभिनेता शशि कपूर भी कार्यक्रम में शामिल थे, लेकिन ये परियोजना फाइलों में ही रह गई.

गेयटी थियेटर

वैसे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के अलावा अन्य मैदानी जिलों में कई स्थान ऐसे हैं, जहां फिल्म सिटी का निर्माण हो सकता है. हिमाचल में फिल्म सिटी का लाभ न केवल पर्यटन सेक्टर को होगा, बल्कि यहां रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. वहीं, निर्माताओं के लिए ये लाभ होगा कि उन्हें अनेक खूबसूरत लोकेशन यहां मिल जाएंगी. अभिनय की दुनिया में हिमाचल के युवा हस्ताक्षर विपिन भारद्वाज का कहना है कि प्रदेश में फिल्म सिटी बनने से कई लाभ होंगे. विपिन एनएसडी से पासआउट हैं और देश भर में रंगमंच में सक्रिय हैं. विपिन का कहना है कि शिमला का गेयटी थियेटर रंगमंच के चाहने वालों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है. यहां अनेक अभिनेताओं ने अपनी कला बिखेरी है. हिमाचल में शिमला, कुल्लू, मनाली, चंबा आदि में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी बननी चाहिए.

हिमाचल की वादियों में आलिया और रणवीर(फाइल फोटो)

हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर का कहना है कि राज्य में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है. सरकार ने चंडीगढ़ में इस संदर्भ में हाल ही में एमओयू साइन किया है. इस बारे में राज्य सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी विचार-विमर्श किया है. अनुपम खेर ने भी राज्य सरकार को इस बारे में हरसंभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया है.