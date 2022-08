शिमला: हिमाचल में आजादी का 75वां साल (75th year of independence) इस बार कुछ कैदियों के लिए खुशहाली लेकर आया है. स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों को विशेष माफी देने की घोषणा की गई है. जानकारी के मुताबिक 5 कैदियों को (Five prisoners to be released in Himachal) जहां, रिहा किया जाएगा. वहीं, माफी से 363 (Special relief to 363 prisoners in Himachal) सजायाफ्ता बंदियों को भी लाभ मिलेगा.

सरकार ने लिया फैसला: डीजीपी संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) ने बताया कि प्रदेश सरकार ने नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त 2022 (15 August 2022) को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंदियों के अच्छे आचरण एवं व्यवहार पर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में सजा काट रहे कैदियों को विशेष मुआफी यानि (माफी) की घोषणा की है.

इतनी मिलेगी 'आजादी' उन्होंने बताया कि आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट कैदियों को सम्मिलित करते हुए ऐसे कैदियों को जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया उन्हें 3 महीने, 5 साल से अधिक और 10 वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी को 2 महीने की माफी दी जाएगी. वहीं, उन्होंने बताया कि 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी को 45 दिन, 1 वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी को 30 दिन की माफी रहेगी. 3 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी को 15 दिन की विशेष माफी दी जाएगी.

5 बंदियों को किया जाएगा रिहा: डीजीपी संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) के मुताबिक प्रदेश की विभिन्न कारागारों में बंद 363 सजायाफ्ता बंदियों को लाभ मिलेगा. डीजीपी ने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जिन बंदियों ने अपनी 66 प्रतिशत सजा पूरी कर ली ,उसमें से 4 बंदियों को रिहा किया जाएगा. 1 बंदी जिसने अपनी कारावास की सजा पूरी कर ली , लेकिन वह अपनी जुर्माना राशि देने में असमर्थ है, उस बंदी को भी रिहा किया जाएगा. इस माफी के बाद कुल 5 बंदियों को पहले चरण में छोड़ा जाएगा.

2023 में भी होगी रिहाई: इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. समारोह के हिस्से के रूप में कैदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी देने और उन्हें 3 चरणों 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी, 2023 और 15 अगस्त, 2023 को रिहा करने का प्रस्ताव है.

अपराध की दुनिया को छोड़ें: उन्होंने बताया कि सजा माफी की योजना का उद्देश्य कैदियों में कारावास के दौरान अनुशासन और सदाचरण सुनिश्चित करना होता है. यह प्रोत्साहन के रूप में जेल से जल्दी रिहाई की संभावना का अवसर प्रदान करता है. इससे उन्हें अपराध को जीवन से छोड़ने और देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है.