शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने धारदार हथियार से अपनी 55 वर्षीय मां की हत्या कर (Son kills mother in Shimla) दी और अपने भाई को भी घायल कर दिया. पुलिस ने 34 वर्षीय आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने नशे की हालत में अपनी मां की हत्या (Mother killed by son in shimla) की है. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है. हत्या के पीछे की असली वजह क्या है? इसका पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा.

जानकारी के अनुसार यह वारदात रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है. जब शिमला के साथ लगते क्षेत्र जुन्गा के ढूंढ गांव का निवासी रामेश्वर नशे की हालत में अपने घर (Son kills mother in Junga) पहुंचा. वहां उसकी किसी बात को लेकर अपनी मां से बहस हो गई. तभी उसने धारदार हथियार से अपनी मां की हत्या कर दी. इस दौरान बीच बचाव कर रहे अपने भाई पर भी आरोपी ने हमला किया. जुन्गा पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

एसपी शिमला मोनिका भुटूंगरू (SP Shimla Monika Bhutungru) ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जुन्गा से एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारा कर लिया है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हत्या की क्या वजह है? इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है.

