शिमला: प्रदेश भर में बीते 24 घंटों से बारिश हो रही है. जिससे जगह-जगह भूस्खलन हो रहे हैं. शनिवार दोहपर बाद शिमला के शोघी सोनू बंगला के पास सड़क पर भारी लैंडस्लाइड हो गया है. सड़क पर काफी (Landslide in Shoghi) मलबा आ गया है. जिससे शिमला NH पूरी तरह से बंद हो गया है. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं. भूस्खलन के कारण सोलन चंडीगढ़ के लिए वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है.

पहाड़ी से मलबा अभी भी गिर रहा है, जिसके चलते फिलहाल अभी तक सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया है. लोकनिर्माण विभाग के कर्मी हालांकि मौके पर पहुंचे हैं और जल्द ही सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा. बता दें कि शिमला सहित प्रदेश भर में भारी बारिश हो रही है. जिससे मंडी, कांगड़ा चंबा में भारी नुकसान हुआ है.

शोघी में लैंडस्लाइड

वहीं, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए भी प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओंकार शर्मा के अनुसार प्रदेश में 34 से अधिक स्थानों से फ्लैश फ्लड की सूचना मिल रही है. इन सभी स्थानों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. फ्लड में 16 लोगों की मौत (Death in Himachal due to rain) और करीब 8 लोगों के लापता होने की भी सूचना है. इस बरसात के मौसम में (Damage due to rain in Himachal Pradesh) अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल मिलाकर 15 लोग लापता हैं. प्रदेश में इस बार 316 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है.

