शिमला: पहाड़ों पर पिछले 38 घंटों के से हो रही बर्फबारी आखिरकार थम गई (Snowfall stopped in Shimla) है. राजधानी शिमला में देर शाम बर्फबरी का दौर थम गया और आसमान बिल्कुल साफ हो गया. वहींं, देर रात राजधानी शिमला का नजारा देखने लायक था. पहाड़ों की रानी बर्फबारी में चांदी की तरह चमकती हुई नजर आई. देर शाम तक रिज मैदान पर कड़ाके की ठंड के बीच में पर्यटक नाचते गाते हुए बर्फ के नजरों का आनंद ले रहे थे.

हालांकि शहर में सभी सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं और वाहनों की आवाजाही (Roads closed in shimla after snowfall) पूरी तरह से बंद हो गई है. बावजूद इसके पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं. देर शाम पर्यटक होटलों से बाहर निकलकर रिज मैदान पर पहुंचे और मस्ती करते हुए नजर (Tourists in shimla) आए. वहीं, मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है. लेकिन, इस दौरान कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है.

शिमला में थमा बर्फबारी का दौर.

कुछे एक स्थानों पर ही बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग (Weather in Himachal) के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि शनिवार से निचले क्षेत्रों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा. जबकि, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर ही बर्फबारी होने की आशंका है. उन्होंने कहा कि बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है. जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है.

