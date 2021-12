शिमला: पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है. प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में दो दिन से बर्फबारी हो रही है. वहीं, राजधानी शिमला (snowfall in shimla) में भी सीजन की सोमवार को पहली बर्फबारी (first snowfall on monday in Himachal) हुई है. सोमवार दोहपर बाद अचानक शहर में मौसम ने करवट बदली और आसमान से बर्फ के फाहे गिरने लगे.

हालांकि आधे घंटे तक ही आसमान से बर्फ के फाहे गिरे. बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रिज पर मस्ती करते नजर आए. शिमला शहर में सुबह मौसम साफ बना हुआ था और बर्फबारी होने की उम्मीद नहीं थी. पर्यटक भी बर्फबारी का इंतजार में थे और दोहपर बाद अचानक बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटकों की मुराद पूरी हुई. वहीं, बर्फबारी होने से तापमान में भी कमी आई है और ठंड में भी इजाफा हुआ है.

वीडियो.

पंजाब से आए पर्यटकों का कहना है कि मौसम खराब (weather update of shimla) होने की सूचना मिलते ही वे बर्फबारी देखने की उम्मीद लिए शिमला पहुंचे थे और आज उनकी हसरत भी पूरी हो गई और यहां बर्फ की फाहे गिर रहे हैं जिसका लुत्फ उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिमला में बर्फ 25 दिसबंर के बाद गिरती है, लेकिन आज अचानक बर्फबारी होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहा है. यहां हालांकि कुछ देर ही बर्फ के फाहे गिरे हैं, लेकिन कुफरी में ज्यादा बर्फबारी हुई है तो कुफरी घूमने जाएंगे.

फोटो.

