शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिन पहले हुई बर्फबारी (Snowfall in Himachal) के बाद भी अभी तक जीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया है. राजधानी शिमला में हालांकि सभी सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई है लेकिन सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है. सड़कों पर जहां गाड़ियां स्किड हो रही हैं. वहीं, लोगों का चलना भी (trouble during snowfall in shimla) मुश्किल हो गया है.

शिमला के आईजीएमसी-संजौली सड़क मार्ग पर कोहरा जम गया है. हालांकि नगर निगम द्वारा इन सड़कों पर रेत डाली जा रही है बावजूद इसके यहां से चलना काफी जोखिम भरा है. सड़क पर फिसलन के कारण लोग गिर भी रहे हैं. यही नहीं बर्फबारी से कई हिस्सों में बिजली और पानी की आपूर्ति भी ठप है. मंगलवार को भी शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई. इसके अलावा ऊपरी शिमला में भी अभी तक कई सड़क मार्ग (Roads blocked due snowfall in shimla) बंद पड़े हैं और बिजली आपूर्ति भी ठप है. जिले में सुबह तक 209 सड़कें बंद थीं और 390 बिजली ट्रांफार्मर अभी भी बंद हैं और कई पेयजल परियोजनाएं भी ठप हो गई हैं.

वीडियो.

जिला प्रशासन द्वारा हालांकि जल्द सभी सड़कों को खोलने और बिजली आपूर्ति सुचारू करने की बात की गई है. वहीं, नगर निगम शिमला महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि बर्फबारी के दूसरे दिन ही शहर भर की सड़कों को यातयात के लिए खोल दिया गया था और जहां फिसलन है वहां रेत डाली जा रही है. उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा सभी हिस्सों से बर्फ हटा दी गई है और शहर में जहां कोहरा जमा हुआ है, वहां नमक भी डाला जा रहा है ताकि चलने में कोई दिक्कत न हो.

