किन्नौर: जनजातीय जिला किन्नौर के ऊपरी और निचले क्षेत्रों में हुए ताजा हिमपात के चलते लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है. ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भी काफी गिरावट (snowfall in kinnaur ) आई है. जिसके बाद पूरा जिला ठंड की चपेट में है.

जिला के छितकुल, रकच्छम, हांगरांग घाटी, भवाघाटी, नेसङ्ग, कुंनोचारनग में 2 फीट से अधिक बर्फबारी हुई है. ऐसे में लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं. बर्फबारी होने के कारण कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो (Road closed due snowfall in Kinnaur) गए हैं. कहीं, बिजली आपूर्ति बाधित है, तो कहीं पेयजल पाइप लाइन जाम हो चुकी है. जिस कारण लोगों को परेशानियों (problems during snowfall in kinnaur) का सामना भी करना पड़ रहा है.

वहीं, बर्फबारी होने से ग्लेशियरों व भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है. ऐसे में प्रशासन द्वारा सभी से आग्रह किया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते लोग सफर करने से बचें. जिलाधीश किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने लोगों को बिना वजह सफर करने से सख्त मनाही की है, ताकि किसी के जानमाल का नुकसान न हो.

एक ओर जहां बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है वहीं, बागवानों के लिए बर्फबारी संजीवनी है. बर्फबारी के चलते सेब के बागवान खुश हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद अब सेब के बगीचों में चिलिंग ऑवर (Chilling Hours) का समय भी पूरा होगा.

ये भी पढ़ें :Snowfall In Himachal: पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, कई हिस्सों में यातायात ठप...बिजली गुल