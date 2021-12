किन्नौर: जिले के ऊपरी इलाकों में बीते कुछ दिनों से (Snowfall in Kinnaur) बर्फबारी का दौर जारी है. वहीं, अब जिले के निचले क्षेत्र में भी ताजा हिमपात हुआ है. जिले के आसरंग, नेसङ्ग, छितकुल, रकछम में करीब 4 से 5 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है. जिस कारण यहां ठंड काफी बढ़ गई है.

भारत और चीन सीमा पर बसे किन्नौर जिले के छितकुल (snowfall in last village of india) से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि छितकुल गांव बर्फ की सफेद (Snowfall in Chitkul) चादर में पूरी तरह ढक चुका है. बर्फ पड़ने से यहां जनजीवन भी (Snowfall affected life) अस्त व्यस्त हो गया है. अधिक ठंड के चलते (Himachal temperature drops) पानी के सभी जल स्रोत भी जम चुके हैं. ऐसे में अब यहां लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

वहीं, जिले में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हैं. प्रशासन ने भी जनता से आग्रह किया है कि (roads blocked due to snowfall) बर्फबारी के चलते वाहनों को चलाने में सतर्कता और सावधानी बरतें. मौसम के अनुकूल होने तक किसी भी प्रकार से जान जोखिम में डालकर सफर करना खतरे से खाली नहीं है.



