किन्नौर: हिमाचल में एक बार फिर मौसम का मिजाज (weather update of himachal) बदलने वाला है. प्रदेश में दो फरवरी से बारिश और बर्फबारी (rain and snowfall in hp) का दौर फिर से शुरू हो जाएगा. मौसम विभाग (meteorological department shimla on weather) ने दो फरवरी से ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी, जबकि निचले हिस्सों में बारिश की आशंका जताई है. प्रदेश में चार फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा.

वहीं, मौसम विभाग द्वारा जताए गए पूर्वानुमान को लेकर किन्नौर जिला प्रशासन ने (snowfall Alert in Kinnaur) जिला के लोगों से 2-5 फरवरी तक बिना वजह घर से बाहर न जाने की अपील की है. डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कहा की जिले में 2 फरवरी से 5 फरवरी तक एक बार फिर मौसम खराब रहेगा और भारी हिमपात होने की संभावना है. ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा सभी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

किन्नौर में बर्फबारी को लेकर अलर्ट

उन्होंने कहा कि जिले में हल्की बर्फबारी से भी जनजीवन अस्त व्यस्त होने का खतरा बना रहता है क्योंकि यहां की भौगोलिक परिस्थिति काफी कठिन है. ऐसे में हल्की बर्फबारी भी भूस्खलन, गलेशियर इत्यादि का खतरा लेकर आ सकती है. ऐसे में लोगों को अधिक एहतियात और सावधानी बरतना (snowfall Alert in Kinnaur) जरूरी है. प्रशासन ने बर्फबारी के दौरान सफर करने से मना किया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश-बर्फबारी के आसार