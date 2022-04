शिमला: हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू (Himachal DGP Sanjay Kundu on JOA IT paper leak case) ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) आईटी सीरीज बी का प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित (SIT formed in JOA IT paper leak case) कर दी है. एसआईटी का नेतृत्व डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी मधुसूदन करेंगे. इसके अलावा तीसरी आईआरबीएन से सौम्या संबासिवन, सीओ चौथी आईआरबीएन दिवाकर शर्मा और डीएसपी सीआईडी मंडी यूनिट सुशांत शर्मा को भी एसआईटी में शामिल किया गया है.

एसआईटी को मंडी पुलिस द्वारा इस मामले में की जा रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मामले की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. डीजीपी संजय कुंडू ने मंगलवार को इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिए हैं. गौरतलब है कि बीते रविवार को हुई परीक्षा से 25 मिनट पहले पेपर लीक किया और क्लर्क ने इसे अभ्यर्थी तक पहुंचाया था. पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है.

इस मामले में अब तक सात आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. ये सभी आपस में रिश्तेदार और दोस्त हैं. सभी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. प्रश्नपत्र लीक होने की गुत्थी 12 घंटों के भीतर सुलझाने के बाद सोमवार को एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री (SP Mandi Shalini Agnihotri on JOA IT paper leak case) ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी थी.

क्या है पूरा मामला: सुंदरनगर में रविवार को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर लीक (JOA PAPER LEAK CASE MANDI) मामले में पुलिस ने 2 अभ्यार्थियों सहित पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं 10 मोबाइल भी अपने कब्जे में लिए हैं, इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. जिन 7 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यह सभी आपस में रिश्तेदार व जान पहचान वाले ही (JOA EXAM HIMACHAL) हैं. यह जिला मंडी के बल्ह, सुंदरनगर, धर्मपुर व सरकाघाट रहने वाले हैं. यह बात मंडी में पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने (SP MANDI PRESS CONFERENCE) कही.

