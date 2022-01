शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक फिर मौसम करवट बदलने (Weather update of himachal) वाला है. प्रदेश के मध्यम और पर्वतीय इलाकों में सोमवार यानी आज से बारिश और बर्फबारी की संभावना (snowfall expected in himachal) है. वहीं, मौसम विभाग ने चार और पांच जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी (yellow alert in himachal) किया है. प्रदेश में येलो अलर्ट जारी होने के बाद मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी के दौरान घरों में ही रहने की अपील की है. साथ ही, ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करने के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव के साथ ही बारिश और बर्फबारी ही संभावना बढ़ गई है. 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और हल्की बर्फबारी की हो सकती है. पांच जनवरी को शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर हिमपात होने के आसार हैं. रविवार को मौसम साफ रहने की वजह से प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखने को मिली. हालांकि आगामी दिनों में होने वाली बारिश और बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए फायदे का सौदा साबित होगी.

सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों के न्यूनतम तापमान पर एक नजर डालें तो लाहौल स्पीति में -2, किन्नौर में -1, शिमला में 4, सोलन में 3, हमीरपुर में 8, मंडी में 8, बिलासपुर में 8, ऊना में 9, कांगड़ा में 8, सिरमौर में 10, कुल्लू में 8 और चंबा में 8 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक तामपान ऊना जिले में 20 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें: GST COLLECTION IN HIMACHAL: हिमाचल प्रदेश में दिसंबर माह में 342 करोड़ रुपये रहा जीएसटी संग्रह