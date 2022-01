शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नव वर्ष की पूर्व संध्या पर धमकी भरे संदेश (Shimla Bomb Threat) ने पूरे जश्‍न में खलल डाल दिया. रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी की अफवाह के बाद रिज व माल रोड पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए (shimla ridge ground reopen) हैं.

शनिवार को रिज मैदान पर्यटक मस्ती करते नजर आए. रिज पर फ‍िर से पर्यटकों की चहल पहल शुरू हो गई. हालांकि पुलिस व खुफ‍ियां एजेंसियां धमकी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट (security alert in himachal) है. पुलिस की ओर से हर संदिग्‍ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. रिज व माल के चप्पे चप्पे पर पुलिस खाकी व सादे लिवास में मौजूद हैं और हर व्यक्ति पर नजर बनाए हुए है. यही नहीं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जा रही (Shimla terror attack case) है.

बता दें कि नए साल का जश्‍न मनाने (New Year celebration in Shimla) के लिए राजधानी शिमला के रिज पर पहुंची हजारों सैलानियों की भीड़ (tourist gathered in shimla) को शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे के करीब पुलिस ने अचानक हटाना शुरू कर दिया (Police vacated Ridge ground) और रिज और शेरे पंजाब तक माल रोड को अचानक खाली करवा दिया. जिसके बाद सैलानियों व स्‍थानीय लोगों में हड़कंप मच गया था.

