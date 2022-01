शिमला: जिला शिमला में बर्फबारी (snowfall in shimla) के कारण सड़कों की हालत खस्ता (bad road condition in hp) बनी हुई है. सड़क पर फिसलन होने के कारण लोगों को पैदल चलना भी काफी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में शिमला पुलिस (shimla police help tourist) लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है. पुलिस बर्फ में फंसे लोगों को ना सिर्फ बचाती है, बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा रही है.

जानकारी के अनुसार पुलिस ने बुधवार देर रात कुफरी के समीप पश्चिमी बंगाल के 6 पर्यटकों को रेस्क्यू किया है. सभी पर्यटक सड़क पर फिसलन होने के कारण फंस (tourists stuck in shimla) गए थे और अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे थे. शिमला पुलिस को सूचना मिली कि कुफरी चीनी बंगला के पास बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन होने के कारण कुछ लोग फंस गए हैं.

जानकारी मिलने के बाद ढली पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को सुरक्षित निकाला और उन्हें उनकी गाड़ियों तक सुरक्षित पहुंचाया. एक टूरिस्ट की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे पुलिस ने अस्पताल भी पहुंचाया. फिलहाल टूरिस्ट की हालत ठीक बताई जा रही है.

बता दें कि, हिमाचल प्रदेश में बीते दिन हुई बर्फबारी (Snowfall in Himachal) के बाद भी अभी तक जीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया है. वहीं, अगर राजधानी शिमला की बात करें, तो यहां पर सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं. लेकिन सड़कों पर फिसलन अभी भी बनी हुई है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों पर जहां गाड़ियां स्किड हो रही हैं, तो वहीं लोगों का चलना भी (trouble during snowfall in shimla) मुश्किल हो गया है.

