शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी (heavy snowfall in himachal) ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है. बर्फबारी और बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बर्फबारी के चलते कई संपर्क मार्गों (road closed in shimla) पर आवाजाही बाधित है. ऐसे में शिमला में भारी बर्फबारी के बीच फंसे लोगों की पुलिस बड़ी मुस्तैदी से मदद करती हुई नजर आई. इस दौरान शिमला पुलिस ने रेस्क्यू कर गर्भवती महिला (shimla police help pregnant woman) को अस्पताल पहुंचाया.

दरअसल, मशोबरा के तारापुर में एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान अचानक पेट में तेज दर्द हुआ. गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना था, लेकिन भारी बर्फबारी होने की वजह से सड़क मार्ग बंद होने से महिला को अस्पताल ले जाने में परिजनों को परेशानी हो रही थी. ऐसे में शिमला पुलिस गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनकर आई और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित कमला नेहरू अस्पताल पहुंचाया.

शिमला पुलिस ने एक बार फिर लोगों को दिल जीत लिया. शिमला पुलिस के काम की हर तरफ तारीफ हो रही है. इससे पहले भी शिमला पुलिस बर्फबारी के दौरान देवदूत बनकर लोगों की सहायता कर चुकी है. बीते साल भी बर्फबारी के दौरान पुलिस ने एक गर्भवती महिला को कमला नेहरू अस्पताल पहुंचाया था. एसपी शिमला डॉ. मोनिका कहना है कि पुलिस हमेशा लोगों की सहायता के लिए तैयार रहती है.

