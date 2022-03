रामपुर: नशे के खिलाफ शिमला पुलिस लगातार मुहिम चला रही है. इसी कड़ी में शिमला जिले के कुमारसैन थाना के अंतर्गत किंगल के पास एसआईयू शिमला की टीम ने चंडीगढ़ से आ रही एक बस में चेकिंग के दौरान दो युवकों से 5.6 ग्राम चिट्टा (Drug smuggling in Kumarsain) पकड़ा. पुलिस ने आरोपियों से चिट्टा बरामद कर आगामी कार्रवाई (2 youths with chitta in Kumarsain) शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसआईयू शिमला की टीम के ललित जब अपने स्टाफ के साथ राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर किंगल में पेट्रोलिंग पर थे. आज सुबह लगभग 4.20 बजे हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस (Drug smuggling in HRTC bus) नंबर एचपी 67-2304 जो चंडीगढ़ से रिकांगपिओ जा रही थी. शक के आधार पर पुलिस ने बस की चेकिंग की.

तलाशी के दौरान उसमें सवार दो युवकों से 5.6 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. आरोपियों की पहचान 23 वर्षीय भावुक नेगी निवासी निरमंड क्षेत्र और 25 वर्षीय अक्षय कुमार निवासी रामपुर क्षेत्र के रूप में हुई है. पुलिस ने आज दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने मामले की पुष्टि (DSP Rampur on Drug smuggling in Kumarsain) की है. उन्होंने बताया कि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे और नशा के सौदागरों को नहीं बख्शा जाएगा. डीएसपी ने लोगों से नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ गुप्त शिकायत करने की भी अपील की है.

