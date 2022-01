शिमला: हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी (Snowfall in HImachal) का दौरा जारी है. वहीं, शिमला के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में शिमला पुलिस ने पर्यटकों (Tourist in Shimla) सहित अन्य लोगों के एडवाइजरी जारी (Shimla Police alert on snowfall) करते हुए बर्फबारी के बीच न जाने की अपील की है. शिमला पुलिस ने जानकारी दी है कि कई मुख्य सड़क मार्ग यातायात के लिए पूर्ण रूप से अवरुद्ध है. इनमें चौपाल-देहा सड़क मार्ग नजदीक खिड़की, शिमला-रामपुर सड़क मार्ग नजदीक नारकंडा, शिमला-रोहड़ू सड़क मार्ग नजदीक खड़ापत्थर, कुफरी-चायल सड़क मार्ग, नजदीक चीनी बंगला व कुफरी शामिल है.

शिमला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि उपरोक्त सड़क मार्गों पर यात्रा न करें और अत्यधिक आवश्यकता होने पर सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करें. इसके अलावा कुफरी में भी बर्फबारी हो रही है और गाड़ियां स्किड हो रही हैं. लोग सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं. पुलिस ने लोगों के लिए सलाह दी है कि वह ऐसे चालकों के साथ यात्रा न करें, जिनके पास बर्फीले क्षेत्रों में वाहन चलाने का अनुभव न हों. बर्फबारी के दौरान किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता के लिए 0177-2812344 व 112 सहित 88947-28034 फोन नबंरो पर संपर्क करें.

वहीं, पुलिस ने अपील की है कि चालक वाहनों को धीमी गति से चलाएं. वहीं, दूसरी ओर ढली पुलिस ने एडवाजरी जारी की है कि चीनी बंगला कुफरी में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ चुकी है. ढली पुलिस की रेस्क्यू टीम मौका पर मौजूद है, किसी भी समस्या के लिए 112 या इंचार्ज पुलिस चौकी कुफरी 8894728047 व थाना ढली के 8894728016 पर संपर्क करें. बर्फबारी के दौरान कई बार जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है. इससे निपटने के लिए भी पुलिस ने कमर कस ली है. पुलिस ने जाम से निपटने लिए भी पुलिस कर्मियों को अर्लट किया है. पुलिस का दावा है कि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी.

बर्फबारी से निपटने के लिए लगाई अतिरिक्त फोर्स: जिले में बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स लगाई है. यहां पर बटालियन से 4 रिर्जव भी लगाई है, ताकि लोगों को बर्फबारी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े. पुलिस प्रशासन वैसे हर बार बटालियन से जवानों को मंगवाता है, लेकिन इस बार ज्यादा ही जवानों को मंगवाया है. ताकि बर्फबारी के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न पेश न आए.

लोगों को बर्फ के बीच से सुरक्षित निकालना है लक्ष्य: पर्यटकों व स्थानीय लोगों को बर्फ के बीच से सुरक्षित निकालना पुलिस का लक्ष्य है. जहां कोरोना दौर में पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है. वहीं, पुलिस के जवानों ने कई पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को बर्फ के बीच से निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है. कई बार देखने में आया है कि कुछ पर्यटक बर्फबारी को देखने कुफरी की ओर रवाना होते हैं, जितने में वे वापस शिमला आने के लिए सोचते हैं, इसी दौरान वे बर्फ के बीच फंस जाते हैं. पुलिस कई गाड़ियों को सुरक्षित होकर बर्फ के बीच से निकाला है.

सोशल मीडिया पर पुलिस पल पल की दे रही अपडेट: बर्फबारी के दौरान पुलिस अपने फेसबुक पेज पर भी समय-समय पर अपडेट दे रही है. जैसे रोड बाधित होता है, जाम लगता है या फिर पर्यटक फंस जाते हैं. इस तरह की जानकारी पुलिस लोगों के लिए देती रहेंगी. लोगों को पुलिस के गाईडलाइन की भी पालना करनी होगी. ताकि बर्फबारी से आसानी से निपटा जा सके.

