शिमला: मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं. वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार हो गया (Shimla Packed With Tourists) है. वीकेंड पर शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी भी 100 फीसदी तक पहुंच गई (100 Percent Hotels Occupancy In Shimla) है. जिस कारण पर्यटकों को होटलों में कमरे नहीं मिल पा रहे हैं. वहीं, कार्ट रोड के पास बनी लिफ्ट के पास पार्किंग भी गाड़ियों से फुल (PARKING FULL IN SHIMLA) रही.

10 हजार गाड़ियां पहुंची शिमला: शिमला में पिछले 24 घंटों में दिल्ली व चंडीगढ़ की तरफ से 10 हजार से ज्यादा वाहनों ने प्रवेश (10 thousand vehicles reached Shimla) किया. शिमला सहित साथ लगते पर्यटक स्थलों कुफरी, नारकंडा, छराबड़ा, चीनी बंगला, नालदेहरा में दिनभर पर्यटकों की चहल पहल रही. रविवार को शिमला के माल रोड और रिज मैदान पर पर्यटक सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए.

शिमला में पर्यटकों का जमावड़ा. (वीडियो.)

क्या बोले पर्यटक: शिमला पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला घूमने आए हैं. उन्होंने कहा कि शिमला का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है और गर्मी से काफी राहत मिल रही (Tourists in shimla) है. पर्यटकों का कहना है कि कोरोना के चलते अब बंदिशें नहीं हैं, ऐसे में बिना किसी डर के घूम पा रहे हैं.

पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे: वहीं, पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. वीकेंड पर शहर में होटल पूरी तरह से पैक हो गए (100 Percent Hotels Occupancy In Shimla) हैं. इसके अलावा अन्य दिनों में भी पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं. हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने कहा कि वीकेंड पर ऑक्यूपेंसी कुछ बढ़ी है. गर्मियों में अच्छी तादाद में पर्यटक शिमला आ रहे हैं और इस बार समर सीजन बेहतर जाने की उम्मीद जगी है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में पटरी पर लौटा पर्यटन कारोबार, 3 महीने में हिमाचल पहुंचे 30 लाख पर्यटक