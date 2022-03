12 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण आज से, पहले चरण में 47,143 को लगेगा टीका

केंद्र सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए आज से कोविड टीकाकरण शुरू (Covid vaccination for children) करने का फैसला लिया है. इस घोषणा के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 से 13 वर्ष की आयु के 47,143 बच्चों को टीकाकरण के लिए चुना. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जारी है जंग- जेलेंस्की लगा रहे मदद की गुहार, युद्ध के बीच बाइडेन करेंग यूरोप का दौरा

रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 21वां दिन है. युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि मास्को यूरोप की परिषद से हट रहा है. वहीं, बाइडेन यूक्रेन पर चर्चा के लिए यूरोप की यात्रा पर जायेंगे. दूसरी तरफ जेलेंस्की ने कनाडा से मदद की गुहार लगाई है. वहीं, खबरों की माने तो इस युद्ध को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अनुराग ठाकुर ने किया राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव का आगाज, तीसरी बार बंधवाई पगड़ी, देखें वीडियो

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को सुजानपुर का ऐतिहासिक (Holi festival in Sujanpur) चार दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव-2022 का विधिवत रूप से शुभारंभ किया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि रंगों के उत्सव की बधाई दी है. उन्होंने कहा कि होली के उत्सव पर जाति धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे भाईचारा निभाने का मौका होता है. उन्होंने कहा कि देश भर के कोने-कोने में यह उत्सव हर्षोल्लास (Holi festival in Sujanpur) के साथ मनाया जाता है. सुजानपुर का होली उत्सव रोमांच भरा होता है और आज उन्हीं से उत्सव का उद्घाटन करने का मौका मिला है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जून महीने के आखिर में विश्व बैंक से मिलेगा 1500 करोड़ रुपये का ऋण

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बिजली क्षेत्र में सम्पूर्ण सुधार के लिए 1500 करोड़ रुपये ऋण एक कार्यक्रम अभी प्रक्रियाधीन है और इस पर 30 जून, 2022 को समझौता अपेक्षित है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर में विश्व बैंक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हार्तविग शाफर की अध्यक्षता में पहुंचे विश्व बैंक के एक दल से बातचीत के दौरान कहा कि विश्व बैंक का 3,160 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

76 घंटे का बजट सत्र: 101 फीसदी रही सदन की प्रोडक्टिविटी, पूछे गए 979 सवाल

इस बार हिमाचल विधानसभा का सत्र 76 घंटे चला. इसमें कुल 979 सवाल पूछे गए. बजट पेश करने के बाद उस पर चार दिन तक चर्चा हुई. बजट अनुमान पर 49 सदस्यों ने चर्चा (budget session of himachal assembly) में हिस्सा लिया और सीएम जयराम ठाकुर ने 11 मार्च को 70 मिनट में चर्चा का जवाब दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कैग रिपोर्ट: समय पर स्कूली वर्दी मुहैया नहीं करवा पाई सरकार, खरीद प्रक्रिया पर सवाल

कैग की रिपोर्ट में सरकार की कई कमियां उजागर (Government could not provide school uniform on time)हुई. विधानसभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (कैग)में खुलासा हुआ है कि सरकारी की खरीद प्रक्रिया की सुस्ती के कारण बच्चों को वर्दी नहीं मिल पाई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

निलंबित एसएचओ को पांच दिन का विजिलेंस रिमांड, हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद किया था गिरफ्तार

पुलिस थाना नादौन के निलंबित पूर्व एसएचओ को पांच दिन के विजिलेंस रिमांड (Nadaun SHO sent on five days vigilance remand) पर भेजा गया है. बता दें कि आरोपी एसएचओ मवेशियों को पठानकोट ले जाने वाली गाड़ी के परमिट की एवज में 25 हजार रुपए रिश्वत (Nadaun SHO bribery case) लेने पहुंचा था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

2022 में अब तक शिमला पुलिस ने 104 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

नशे के खिलाफ शिमला पुलिस लगातार मुहिम (drug smuggling in shimla) चला रही है. इस मुहिम के तहत पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है बावजूद इसके तस्कर नशा तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं. इस साल यानी 2022 में अब तक शिमला पुलिस ने 104 नशा तस्करों को गिरफ्तार (Shimla Police arrested 104 drug smugglers ) किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

द कश्मीर फाइल्स हिमाचल में टैक्स फ्री, सीएम जयराम ने किया ऐलान

कश्मीर पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को हिमाचल में टैक्स फ्री कर दिया गया है. सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. साथ ही, उन्होंने इस फिल्म को देखने की प्रदेश की जनता से अपील की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश- शिमला नगर निगम चुनावों के लिए पुनर्सीमांकन पर यथा‍स्‍थिति रहेगी बरकरार

हिमाचल हाईकोर्ट में शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पुनर्सीमांकन और रिजर्वेशन रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिका (reservation roster in Shimla Municipal Corporation election) की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किए गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

