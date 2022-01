शिमला: हिमाचल में बर्फबारी से जन-जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया (Weather update Himachal) है. बर्फबारी के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार की रात एक बार फिर हिमपात हुआ है. सुबह-सवेरे राजधानी पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटी नजर (SNOWFALL IN SHIMLA) आई. बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप (Roads closed after Snowfall in Shimla) हो गई है.

सुबह से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है लेकिन सड़कों पर फिसलन की वजह से गाड़ियां नहीं चल पाई. वहीं, लोगों को अपने कार्यालयों तक का सफर पैदल ही तय करना पड़ा. बता दें बर्फ से फिसलन के कारण शहर की सभी सड़कें बंद पड़ी हैं. शिमला में आधा फुट से ज्यादा बर्फबारी (Snowfall in Himachal Pradesh) हुई है. बर्फबारी के चलते सुबह रोजमर्रा की चीजें दूध ब्रेड भी देरी से पहुंचे. वहीं, ऊपरी शिमला कुफरी में एक फुट बर्फ गिरी है.

हालांकि, सोमवार की सुबह से राजधानी में धूप खिली है और शिमला का नजारा काफी खूबसूरत बना हुआ है. शिमला पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटा हुआ है. पर्यटक भी सुबह ही होटलों से बाहर आकर रिज मैदान पर बर्फ के साथ मस्ती करते नजर (tourists in shimla) आए. रिज मैदान पर मशीनों से हटाई गई बर्फ दो-तीन जगह ढेर लगाकर रख दी है. बर्फ के ये पहाड़नुमा ढेर कई दिन तक सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे.

सैलानियों ने बर्फ के पहाड़नुमा ढेर के आसपास काफी मस्ती की और फोटोग्राफी की. बर्फ से लकदक हुई जाखू की पहाड़ी देखकर भी सैलानी रोमांचित दिखे और इन नजारों को कैमरे में कैद करते नजर आए. बर्फबारी से पर्यटक जहां खुश है. वहीं, आम लोगों के लिए ये बर्फबारी परेशानी का सबब बन गई है. ऊपरी क्षेत्रों में यातायात ठप है. लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा में सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं.

