शिमला: राजधानी शिमला में सड़क हादसे धमने का नाम नहीं ले रहे (Road Accident in Himachal) हैं. आए दिन सड़क हादसों और अपनी लापरवाही के कारण मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है तो कई लोग घायल हो जाते हैं. अधिकतर सड़क हादसे लापरवाही के कारण ही होते हैं. ताजा मामले में शिमला के संजौली में सड़क हादसा पेश आया (Road Accident in Shimla) है. यहां चलौंठी रोड पर एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क (Pickup Accident in Sanjauli) गई. जिससे एक अन्य गाड़ी को भी टक्कर लग गई और वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप नंबर T0722 HP 3781F चलौंठी संजौली के पास सड़क से नीचे लुढ़क गई और इसमें सवार ड्राइवर रूही (26) निवासी वीपीओ डुमैहर तहसील अर्की जिला सोलन को चोटे आई हैं. यही नहीं इस पिकअप ने एक ओमनी वैन नंबर HP 52B-2862 को टक्कर मार दी. मामले की जांच हेड कांस्टेबल मोहिंदर कर रहे हैं. एफआईआर नंबर 125/2022, आईपीसी की धारा 279,337 के तहत दर्ज किया गया है. फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लग पाया है.

ड्राइवर को प्राथमिक उपचार के लिए आईजीएमसी ले जाया गया है. जहां पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. पुलिस ने फिलहाल चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है. गौर हो कि इससे पहले शोघी मैहली सड़क पर भी एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. जिसमें सेब की पेटियां बर्बाद हुई थी. शिमला में हुई भारी बारिश के बाद सड़क किनारे मिट्टी धंसने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ गई हैं. डीएसपी कमल वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच की जा रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

