ठियोग/शिमला: हिमाचल की सर्पीली सड़कों पर हादसे थम नहीं रहे (Road accident in Himachal) हैं. आए दिन प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे (Road accident in shimla) हैं. ताजा मामले में शिमला के उपमंडल ठियोग में सड़क हादसा हुआ है. जहां टिप्पर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. मामला शनिवार देर रात का है.

टिप्पर की चपेट में आने से मौत: प्राप्त जानकारी के अनुसार उपमंडल ठियोग में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर प्रेमघाट के नजदीक शनिवार देर रात के समय शिमला की ओर से एक टिप्पर रेत लेकर नारकंडा की तरफ जा रहा था. इसी दौरान प्रेमघाट में एक व्यक्ति टिप्पर की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो (man dies after hit by tipper in theog) गई.

शराब के नशे में धुत था व्यक्ति: बताया जा रहा है कि व्यक्ति शराब के नशे में धुत था और लड़खड़ाते हुए चल रहा था और जब उसके सामने से टिप्पर गुजरा तो लड़खड़ाते हुए ट्रक के पिछले टायर की तरफ घुस गया और गाड़ी का पिछला टायर उसके धड़ के ऊपर से गुजर गया जिससे उसके पेट की सारी अंतड़ियां बाहर आ गई और व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो (Road accident in Theog) गई.

नेपाल मूल का था व्यक्ति: मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना (road accident in theog) पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पुलिस ने टिप्पर चालक व स्थानीय लोगों से मामले की जानकारी जुटाई. बताया जा रहा है कि व्यक्ति नेपाल मूल का था जो सड़क की ओर जा रहा था, लेकिन उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है.

टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज: वहीं, पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी (man dies after hit by tipper in theog) है. पुलिस टिप्पर चालक से भी पूछताछ की जा रही है. टिप्पर नंबर HP63A2937 शिमला का बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.

