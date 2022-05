शिमला: पहाड़ों पर अब पर्यटकों को घूमने के लिए महंगे दामो पर टैक्सी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बाइक किराए पर लेकर वह अपनी मर्जी से पसंदीदा पर्यटन स्थलों को निहारने जा सकते हैं. शिमला में पर्यटन से जुड़े कुछ नौजवान उद्यमियों ने पर्यटकों की पंसद के मुताबिक शिमला के आसपास के पर्यटन स्थल घूमने का मौका देने के लिए मोटर बाइक किराए पर देने का नया बिजनेस शुरू किया है.

राज्य सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए यह योजना शुरू की है. इस योजना का नाम रेंट ए बाइक स्कीम रखा गया है. मोटर बाइक उद्यामियों को बाइक किराए पर देने के (Rent A Bike facility started in Shimla) लिए हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा लाइसेंस भी जारी किए गए हैं और इन्हे विभाग द्वारा पंजीकृत किया गया है. इनके द्वारा किराए पर देने वाले मोटर बाइक्स को भी ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा सरकार की "रेंट ए बाइक" स्कीम के तहत रजिस्टर किया गया है. ये बाइक सेल्फ ड्राइव के लिए किराए पर दिए जाते हैं और इन्हें ब्लैक प्लेट पर नंबर लगाना अनिवार्य किया गया है.

यह रेंट ए बाइक सर्विस लोकल शिमला के (Bike Rent in Shimla)अलावा किन्नौर, लेह लद्दाख, मनाली जैसे लंबे ट्रिप के लिए भी उपलब्ध हैं. इसमें स्कूटी से लेकर बाइक का एक दिन का सात सौ से लेकर 16 सौ तक किराया रखा गया है. हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहेंद्र सेठ ने कहा कि पर्यटकों के लिए किराए (Rent A Bike facility started in Shimla) पर बाइक सुविधा शुरू की गई है. शहर के पर्यटन से जुड़े उद्यमियों ने एक प्रयास किया है. पर्यटक बाइक पर शिमला और पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं.



पर्यटकों को सेल्फ ड्राइव मोटर बाइक किराए पर लेने के लिए कुछ रिफंडेबल सिक्योरिटी के अलावा आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी मोटर बाइक प्रोवाइडर्स को देनी होगी. कुछ रेंटल बाइक प्रोवाइडर्स रेंट पर बुक करने पर बाइक होटल के नजदीकी स्थान पर पहुंचाने और वहीं से बाइक वापिस लेने की सुविधा भी प्रदान करते हैं. यह जो रेंट ए बाइक शिमला में चलाई गई है इससे पर्यटक अपनी गाड़ी शिमला में ही पार्क कर मोटर बाइक राइड का (Rent A Bike facility started in Shimla) आनंद प्राप्त कर सकता है. वहीं, पर्यटन उद्यमी रणदीप सिंह ने कहा कि पर्यटकों के लिए बाइक रेंट पर देने की योजना शुरू की गई है. इसमें स्कूटी और बाइक किराए पर रखी गई है और इसका प्रतिदिन का सात सौ से लेकर 16 सौ रुपए किराया रखा गया है.

