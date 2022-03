राज्यसभा चुनाव: बीजेपी प्रत्याशी डॉ. सिकंदर ने भरा नामांकन, सीएम जयराम व पार्टी अध्यक्ष रहे मौजूद

हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉ. सिकंदर (rajya sabha candidate dr sikander kumar) नामांकन पत्र दाखिल (dr sikander kumar files nomination ) किया. इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मौजूद रहे. यहां पढ़ें पूरी...

सेना में भर्ती होने के लिए रात के अंधेरे में दौड़ लगाते युवक के जज्बे को सलाम, देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक 19 साल का युवक कंधे पर बैग लिये हुए रात के अंधेरे में दौड़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर भागा जा जा रहा है. फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी ने जब ये सब देखा और उससे उसके बारे में जाना तो वह भी हैरत में पड़ गये और उसके जज्बे को सलाम किया. पढ़ें पूरी खबर...

RRR के प्रमोशनल इवेंट में बोले आमिर खान, हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए 'द कश्मीर फाइल्स'

आमिर खान को बीते रविवार राजधानी दिल्ली में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशूहर डायरेक्टर एस.एस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' का ग्रैंड प्रमोशन करते हुए देखा गया. आमिर खान ने इन दिनों खूब चर्चित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर भी खुलकर बोला और उन्होंने फैंस से इस फिल्म को देखने की अपील भी की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

47.60 करोड़ रुपये की लागत से परवाणू में दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे तैयार

औद्योगिक क्षेत्र परवाणू के साथ लगती पंचायत के लोगों को जल्द ही ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ (Two sewerage treatment plants in Parwanoo) मिलेगा. दरअसल 47.60 करोड़ की लागत से परवाणू में दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किए जाएंगे. जल शक्ति विभाग ने पहले चरण में करीब 27 करोड़ रुपये खर्च कर एक जोन में एचपीएमसी के समीप संयंत्र लगाया (Sewerage Treatment Plant in Parwanoo) है. नगर परिषद क्षेत्र में बड़ी सीवरेज पाइप बिछाने के बाद लोगों को सेप्टिक टैंक बनाने का झंझट नहीं होगा. यहां पढे़ं पूरी खबर...

हिमाचल में गरीबों का सहारा है सीएम रिलीफ फंड, चार साल में इलाज को जारी किए 69 करोड़

वैसे तो हिमाचल में जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. वहीं, हिमाचल में सीएम रिलीफ फंड (CM Relief Fund in Himachal ) से मरीज काफी लाभ उठा रहे हैं. हिमाचल में पिछले चार साल के दौरान 69 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता मरीजों को दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला: कुमार साहिल के नाम रही पहली सांस्कृतिक संध्या

राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में पहली सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम रही. सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों सहित कुल्लू व मंडी के कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी और बिलासपुर की जनता को नचाने पर मजबूर कर दिया. इस अवसर पर बिलासपुर की युवा पीढ़ी में भी काफी उत्साह देखा गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'जयराम जी' कांग्रेस में महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है: विधायक आशा कुमारी

कांग्रेस पार्टी की विधायक आशा कुमारी ने जयराम (MLA Asha Kumari On CM Jairam) पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि आशा कुमारी मुख्यमंत्री बनने के सपने देखती हैं. जिस पर विधायक आशा कुमारी ने कहा कि 'मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं कि वह मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन यह हमारी पार्टी का फैसला है. हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों से जो विधायक चुनकर आएंगे उनमें से कोई भी विधायक बन सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Gold-Silver Rate: आज सोने और चांदी के दाम में कितना हुआ बदलाव, जानिए यहां

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. आज शिमला में 22 कैरेट सोने के दाम 48,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 24 कैरेट सोने के दाम 51,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, आज चांदी 723 रुपये प्रति 10 ग्राम है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा को 8 लाख करने की मांग, OBC की अनदेखी कर रही सरकार: अजय सिंह यादव

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh assembly elections 2022) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है. रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्प संख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष (All India Congress Committee Minority Department) कैप्टन अजय यादव ने प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग की शिमला कांग्रेस कार्यलय में बैठक ली. बैठक में ओबीसी वर्ग के लोगों को जागरूक कर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों को लेकर लड़ने की रणनीति तैयार की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम कैबिनेट के बड़े फैसले: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी (jairam cabinet big decision) दी है. यह वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक है. इससे स्टेट एक्साइज रेवेन्यू में 14 प्रतिशत वृद्धि होगी. कैबिनेट बैठक में बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

