Russia-Ukraine War: यूक्रेन में पंजाब के एक युवक की मौत

यूक्रेन-रूस के बीच चल रहे युद्ध (Russia-Ukraine War) में पंजाब बरनाला के एक नौजवान की मौत हो गई है. हालांकि युवक की मौत बीमारी की वजह से हुई है. इससे पहले गोलीबारी में कर्नाटक के एक युवक की मौत हुई थी. अब तक यूक्रेन में दो भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है जबकि एक छात्र घायल है, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Russia Ukraine War: खारकीव रेलवे स्टेशन पहुंचा हमीरपुर का अनन्य, लेकिन यूक्रेन की पुलिस ने ट्रेन में चढ़ने से रोका, चलाई गोलियां

यूक्रेन के खारकीव शहर में 14 सौ के लगभग भारतीय मेडिकल स्टूडेंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बावजूद ट्रेन में दाखिल नहीं हो पाए. यहां पर फंसे हमीरपुर जिले के एक मेडिकल स्टूडेंट अनन्य शर्मा के पिता ने यह खुलासा किया है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में अनन्य के पिता संजीव शर्मा ने कहा (Russia Attack Ukraine) कि लगभग 1400 मेडिकल स्टूडेंट के साथ उनका बेटा भी 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे स्टेशन पहुंचा. यहां पर उन्हें यूक्रेन के वेस्टर्न साइड के लिए ट्रेन लेनी थी, लेकिन यूक्रेन की पुलिस द्वारा उन्हें ट्रेन में एंट्री नहीं दी गई. यहां पर यूक्रेन के नागरिकों को भी प्राथमिकता दी जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

दोहरी खेती से जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हमीरपुर के रिटायर्ड कैप्टन, फलों के साथ उगा रहे सब्जी और अनाज

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन बागवानी और खेती के अनूठे तरीके के लिए अब मिसाल बने हैं. 25 कनाल भूमि में सेवानिवृत्त कैप्टन प्रकाश चंद बागवानी (Hamirpur horticulturist Prakash Chand) और खेती दोनों एक साथ कर रहे हैं. पारंपरिक अनाज की पैदावार से जहां उन्हें नाम मात्र मुनाफा होता था तो वहीं, अब उनका मुनाफा 7 से 8 गुना बढ़ गया है. एक सीजन में ही वह 40 क्विंटल मौसमी बेच चुके हैं. बता दें कि निर्धारित दूरी के तहत अनार और मौसमी के पौधे 25 कनाल भूमि में प्रकाश चंद ने लगाए हैं और वह निर्धारित दूरी के बीच सब्जियों और गेहूं और मक्की को भी उगाते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में खुला किताब घर, एक ही छत के नीचे मिलेंगी हिमाचली लेखकों की रचनाएं

राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में किताब घर (book house at Gaiety Theater) शुरू किया गया है. इस किताब घर का उद्घाटन करते हुए सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग राकेश कंवर ने कहा कि लोग यहां से हिमाचल के लेखकों की किताबें खरीद व पढ़ सकते हैं. यहां हिमाचल के 115 लेखकों की 400 किताबें मौजूद हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल में तिब्बती समुदाय मना रहा लोसर उत्सव, पेनपा त्सेरिंग ने दी शुभकामनाएं

तिब्बती समुदाय के लोग लोसर उत्सव को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं. लोसर उत्सव को बौद्ध धर्म के लोग नव वर्ष के रूप में मनाते हैं. हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती समुदाय के लोग बौद्ध मंदिरों में सुबह विशेष पूजा-अर्चना (Tibetan community in Himachal) कर उत्सव को मना रहे हैं. वहीं, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राष्ट्रपति पेनपा त्सेरिंग ने तिब्बती नववर्ष के आनंदमय अवसर पर तिब्बतियों को बधाई दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्रों के लिए कांग्रेस ने शिमला में निकाला कैंडल मार्च, उठाई ये मांग

यूक्रेन में युद्ध के बीच मारे गए भारतीय छात्रों (Death of the student in Ukraine) के लिए कांग्रेस ने बुधवार को शिमला में कैंडल मार्च (Congress candle March in Shimla) निकाला. कांग्रेस ने शेरे पंजाब से रिज मैदार पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक एक मार्च निकाला और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मारे गए युवकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

गेयटी थिएटर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन, महिला सशक्तिकरण का दिया गया संदेश

महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शिमला के गेयटी थिएटर में नुक्कड़ नाटक (street play in shimla) का आयोजन किया गया. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर ने कहा कि बेटे-बेटियों में शारीरिक फर्क है. उनकी योग्यता में कोई फर्क नहीं. ऐसे में बेटियों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर..

कर्मचारियों के धरने पर रोक पर मुखर हुआ विपक्ष, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन कर रही सरकार: कांग्रेस

हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली और शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर कोई प्रदर्शन नहीं करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा है. कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को शांति पूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये भाजपा सरकार तुगलकी फरमान जारी कर कर्मचारियों की आवाज दबाना चाहती है. वहीं, विधायक जगत नेगी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ओर प्रदेश की भाजपा सरकार संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का काम (Congress accuses Jairam government) कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

KULLU: डिपो होल्डरों की सरकार को चेतावनी, वार्ता के लिए बुलाए सरकार, नहीं तो उग्र होगा आंदोलन

हिमाचल प्रदेश में डिपो होल्डर 10 मार्च तक हड़ताल पर चले (Himachal Depot Holders strike) गए हैं. अब न तो डिपो होल्डर सरकारी गोदामों से राशन उठाएंगे और न ही उपभोक्ताओं को राशन वितरित करेंगे. डिपो होल्डरों ने सरकार को चेतावनी दी है की अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

एक ही घर में तीसरी बार चोरी करने पहुंचा चोर, लेकिन अपने मंसूबों में नहीं मिली कामयाबी

हमीरपुर में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं. पिछले कुछ महीनों से यह सिलसिला लगातार जारी है. ताजा मामला नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 3 का है. यहां पर पहले भी चोरी की कई वारदातें सामने आ चुके हैं. मंगलवार देर रात को तो यहां पर एक घर में लगातार तीसरी बार शातिर चोरों ने चोरी का प्रयास किया है, लेकिन मंगलवार रात को चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हुए. यहां पढ़ें पूरी खबर..

