शिमला: राजधानी शिमला में हत्या के मामले का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार (accused escaped by dodging the police) हो गया है. आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा था. जानकारी के अनुसार कंडा जेल का कैदी (prisoner of kanda jail) बुधवार को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11:00 बजे ढाडीराम, पुत्र टिलू राम, ठियोग जो 302 का मुलजिम (302 accused) है, जिसे बुधवार को कंडा जेल (Kanda Jail) से चक्कर कोर्ट (chakkar court) पेश करने के लिए लाया जा रहा था. उसी समय करीब 11 बजे तवी मोड़ से पुलिस को चकमा देकर ढाडीराम सड़क किनारे छलांग लगाकर भाग गया. पुलिस ने जैसे ही देखा कि कैदी भाग रहा है तो पुलिस भी उसके पीछे भागी, लेकिन तब तक कैदी वहां जंगल होने के कारण पुलिस की नजरों से ओझल हाे गया. पुलिस ने सभी थानों, चौकियों को सूचना दे दी है और भागे कैदी की तलाश की जा रही है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार पुलिस की गिरफ्त से कैदी फरार (Prisoner escapes from police custody) हुए हैं, हालांकि पुलिस ने भागे कैदियों को मुस्तैदी दिखाते हुए पकड़ भी लिया, लेकिन अब यह कैदी पुलिस की पकड़ में कब आता है ये कहना मुश्किल है.

डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा (DSP Headquarters Kamal Verma) ने बताया कि बुधवार सुबह एक कैदी को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच उसने तवी मोड़ पहुंचने पर गाड़ी से छलांग लगा दी. फिलहाल पुलिस फरार कैदी को ढूंढने में जुटी है.

