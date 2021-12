शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपने घर की तरह मानते हैं. नरेंद्र मोदी 90 के दशक में हिमाचल भाजपा के प्रभारी रहे हैं और इस पहाड़ी प्रदेश के हर हिस्से की यात्रा की है. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल को नहीं भूले हैं. वे हिमाचल आने का कोई अवसर नहीं चूकते हैं. पीएम मोदी 27 दिसंबर को जयराम सरकार (PM Modi will visit Himachal on December 27) के चार साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मंडी (PM Modi rally in mandi) आ रहे हैं. वे भाजपा की सरकार बनने पर भी 27 दिसंबर को 2017 को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए थे. यहां नरेंद्र मोदी की हिमाचल यात्राओं का जिक्र करना दिलचस्प रहेगा.

पीएम मोदी चाहे शिमला (Narendra Modi in Himachal) आएं या मंडी अथवा बिलासपुर या कुल्लू, वे आम जनता के साथ कनेक्ट होने की कला बखूबी जानते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडी के अपने एक दौरे में सेपू बड़ी और झोल का जिक्र किया. यह बात अक्टूबर 2016 की है. वहीं, हिमाचल में 27 अप्रैल 2017 को शिमला में अपने दूसरे दौरे में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने हिमाचल से जुड़े अपने कई संस्मरण साझा किए.

पीएम ने खुलासा किया था कि जब भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में शिमला में रैली को (Memories of Modi related to Himachal) संबोधित किया था, तब वे संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर रैली में आए थे. उन्होंने कॉफी हाउस शिमला का भी जिक्र किया था. बाद में शिमला के अपने एक और दौरे में उन्होंने इंडियन कॉफी हाउस में कॉफी भी पी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से ही सस्ती हवाई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया था. नरेंद्र मोदी ने भाजपा की केंद्रीय राजनीति में हिमाचल को अधिमान दिया है. जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी दी गई है.

ये भी पढ़ें- Ola Cab ड्राइवर्स के राइड कैंसिल करने से हैं परेशान ? अब कंपनी ने निकाला ये समाधान

नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में गए थे तब भी उन्होंने शिमला का नाम लिया था और कहा था कि शिकागो से लेकर शिमला तक भारत और अमेरिका के के रिश्ते मजबूत हैं. मोदी के हिमाचल से लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017 में अपनी अमेरिकी यात्रा में उन्होंने मेलानिया ट्रंप को हिमाचल का ऑर्गेनिक शहद, हाथ से बुनी हुई शॉल और पहाड़ी राज्य का ट्रेडिशनल चांदी का कंगन भेंट किया था.

वहीं, 2017 में इजराइल की यात्रा में भी मोदी ने हिमाचली टोपी पहनी थी. नरेंद्र मोदी धर्मशाला में 2019 में इन्वेस्टर्स मीट के शुभारंभ पर आए थे. उस वक्त पीएम ने देश विदेश के इन्वेस्टर्स से कहा था कि वे प्रधानमंत्री के तौर पर या मेहमान के तौर पर नहीं बल्कि मेजबान के तौर पर यहां आए हैं. नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का भी 3 अक्टूबर 2020 को शुभारंभ किया था.

उस दौरान उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचली प्रेम (Himachal love of Atal Bihari Vajpayee) याद किया था. तब उन्होंने कहा था कि हिमाचल पर मेरा ना जाने कितना अधिकार है, लेकिन हिमाचल का मुझपर बहुत अधिकार है. तब उस दौरान उन्होंने तीन कार्यक्रम किए थे. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को मंडी में दो घंटे रुकेंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के मंडी दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री मंडी दौरे के दौरान 11 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसमें 7000 करोड़ का श्री रेणुका जी प्रोजेक्ट भी शामिल है. इसके अलावा धौलासिद्ध और लूहरी स्टेज वन का भी शिलान्यास होगा, जबकि सावड़ा-कुड्डू प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी कर रहे है.

ये भी पढ़ें- CM Jairam Kullu Tour: PM मोदी मंडी में करेंगे 11,279 करोड़ की विकासात्मक परियोजना का शुभारंभ

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री दो घंटे तक मंडी में रुकेंगे और इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग होगी. इसके लिए उद्योग विभाग ने 27000 करोड़ के एमओयू के लिए तैयारी कर रखी है. जबकि पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सिर्फ 13,000 करोड़ की ही हो पाई थी. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में पीएम से हुई मुलाकात के दौरान कुछ मसलों पर पीएम ने जानकारी ली है.

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मंडी दौरे के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष प्रदर्शनी तैयारी (Preparations for PM Modi Himachal tour) की है. इसमें बिजली बोर्ड, जलविद्युत परियोजनाओं और ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक हुए विकास पर एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी. इस प्रदर्शनी में बिजली बोर्ड अपनी उपलब्धियां उजागर करेगा. इसमें आजादी के बाद से अब तक बिजली के क्षेत्र में आए बदलावों को प्रदर्शित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जबकि प्रदेश भर में बढ़े विद्युत उत्पादन में बिजली प्रोजेक्ट्स के योगदान को भी प्रदर्शनी में शामिल किया जा रहा है.

प्रदेश में बड़े बिजली प्रोजेक्ट और उनमें बिजली के उत्पादन से आए बदलाव इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनाए गए हैं. इसके अलावा सौर ऊर्जा से बिजली तैयार करने के तौर तरीकों पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने की तैयारी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी दौरे की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. भाजपा मंडी में करीब एक लाख लोगों को एकत्र करने के लक्ष्य को लेकर चली है. भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह हिमाचल वासियों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार हिमाचल आ चुके हैं. इसके अलावा कई बार वर्चुअल भी प्रदेशवासियों को संबोधित कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मंडी दौरे को लेकर प्रदेशवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंडी में 11 हजार करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

ये भी पढ़ें- शिमला में क्रिसमस और नए साल के लिए उमड़ने लगे सैलानी, ओमीक्रॉन का भी नहीं दिख रहा खौफ