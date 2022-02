जानें किस MLA के साथ पुलिस कर्मचारी ने किया दुर्व्यवहार, विधायक ने एसपी को दी शिकायत

राजधानी शिमला में एक विधायक के साथ भी पुलिस जवान द्वारा बदसलूकी (Misbehavior with MLA in shimla) करने का मामला सामने आया है. शिमला के कसुम्पटी से कांग्रेस विधायक अनिरूद्ध सिंह ने इस संबंध में एसपी शिमला मोनिका भुटुंगरू से (Anirudh Singh complaint to SP Shimla) शिकायत की है. बताया जा रहा है कि यह घटना 22 फरवरी को ओल्ड बस स्टैंड के पास पेश आई थी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

धर्मशाला में आयोजित होने वाले टी-20 मैचों को लेकर दोनों टीमें पहुंची धर्मशाला, HPCA ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागतधर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम (Dharamshala Cricket Stadium) में होने जा रहे टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह भरा हुआ है. वहीं, मैच के लिए शुक्रवार को दोनों टीमें कांगड़ा पहुंच चुकी हैं. खिलाड़ियों के धर्मशाला पहुंचने पर एचपीसीए ने गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत (India and Sri Lanka Team reached Dharamshala ) किया. शनिवार शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

कौल सिंह ठाकुर और प्रकाश चौधरी ने आश्रय को दी नसीहत- प्रतिभा सिंह की बात का न मानें बुरा, हाईकमान करेगा टिकटों का फैसला

सांसद प्रतिभा सिंह और आश्रय शर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने (Pc in Mandi of Kaul Singh Thakur) आश्रय शर्मा को नसीहत दी है कि सांसद को इस बात का पता है कि चुनावों के दौरान किसने उनके लिए काम किया और किसने नहीं. जब टिकटों की बात आएगी तो पार्टी हाईकमान सांसद की राय जरूर लेगी और उस वक्त काम करने वालों की ही बात होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

रामपुर रोहड़ू मार्ग पर बर्फबारी के चलते रात भर फंसे रहे 40 यात्री, 20 घंटे के बाद बहाल हो पाई सड़क

रामपुर से रोहड़ू जाने वोले सुंगरी बहाली सड़क मार्ग पर जड़ाशी के पास बर्फबारी (Snowfall in Rampur) के कारण बीते रात करीब 40 यात्री वहां फंसे रहे. बर्फबारी के चलते उन्हें अपने वाहनों में ही रात गुजारनी पड़ी. वहीं, 20 घंटे के बाद जाकर कहीं रास्ता बहाल हो पाया और सभी यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला गया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

यूक्रेन में हालात बदतर: -4 डिग्री टेंपरेचर में बंकर में रहने को मजबूर हैं हिमाचल के छात्र, हमीरपुर के अनन्य शर्मा ने बताई स्थिति

यूक्रेन और रूस के युद्ध की डरावनी तस्वीरें सामने (situation in Ukraine is worse) आने लगी हैं. वहीं, खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के इन छात्रों को पिछले कल ही हॉस्टल से बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है. ऐसे में माइनस 4 डिग्री में हिमाचल के कई छात्र बंकर में रहने को मजबूर हैं. फोन पर बातचीत में हमीरपुर के अनन्य शर्मा ने अपने परिजनों को बताया कि माइनस 4 डिग्री में वह बेहद मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

केंद्रीय बजट के खिलाफ और ऊना पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले पर शिमला में सीटू का प्रदर्शन

सीटू व हिमाचल किसान सभा राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय बजट व ऊना जिला के बाथू-बाथड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में आठ महिला मजदूरों की मौत के मुद्दे पर शिमला में (CITU demonstration in Shimla) प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सोलन के मनसार में भूस्खलन, टला बड़ा हादसा

जिला सोलन में वीरवार से हो रही बारिश के कारण मनसार में भूस्खलन हुआ (Landslide in Mansar of Solan) है. भूस्खलन के बाद एनएच में कंडाघाट के मनसार में वाहनों की आवाजाही एकतरफा कर दी गई (Landslide in Solan) है. वहीं पुलिस जवान भी मौके पर मौजूद है, जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश न करें कर्मचारी, नियमानुसार होगी कार्रवाई: CM जयराम ठाकुर

हिमाचल सरकार ने प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए धरने प्रदर्शनों (Employees protesting in Himachal) पर सख्त आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका वेतन भी काटा जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

बोल नहीं सकती है मंडी की पलक, लेकिन देश को दिलाए दो सिल्वर मेडल, फिर क्यों.. सरकार ने की अनदेखी

मंडी जिले की एक दिव्यांग (ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता ) खिलाड़ी पलक बीते 7 वर्षों से अपने हक का इंतजार कर रही है. 21 वर्षीय दिव्यांग खिलाड़ी पलक भारद्वाज ने 2015 में अमेरिका के लॉस एंजेलिस में हुए स्पेशल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रोलर स्केटिंग में देश (Paralympic player Palak Bhardwaj) को दो सिल्वर मेडल दिलाए, लेकिन सरकार के पास शायद इस दिव्यांग खिलाड़ी को देने के लिए कुछ भी नहीं है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

करसोग में आने जाने वालों पर रहेगी तीसरी आंख की नजर, बस स्टैंड और सनारली में लगे सीसीटीवी कैमरे

करसोग में आने व जाने वाले वाहनों पर हर समय पैनी नजर बनाए रखने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे (CCTV cameras in Karsog ) का सहारा ले रही है. इसी कड़ी में सनारली में 3 और करसोग के मुख्य बस स्टैंड में 2 कैमरे लगाए गए हैं. वहीं, इस मामले में डीएसपी गीतांजली ठाकुर का कहना है कि करसोग सब डिवीजन के लिए एसपी ऑफिस से सीसीटीवी कैमरे आये हैं. इन्हें सनारली सहित बस स्टैंड में लगाया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

ये भी पढ़ें: यूक्रेन से घर वापस लौटा सोलन का बेटा आयुष, बताया किस तरह है यूक्रेन में हालात