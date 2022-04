शिमला: हिमाचल प्रदेश में रविवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है. किसान क्रेडिट अभियान (Kisan Credit Campaign in Himachal) के विभिन्न लाभों पर केंद्रित इस विशेष ग्रामसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित (PM Modi will address special Gram Sabha ) करेंगे. हिमाचल सरकार के पंचायती राज व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विशेष ग्राम सभा में लाभार्थी किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान क्रेडिट अभियान की विशेषताओं पर संबोधित करेंगे. सभा में प्रधानमंत्री किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लाभों पर जागरूक करेंगे और पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड के तहत लाने के लिए संगठित किया जाएगा.



वीरेंद्र कंवर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 'किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी' अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 24 अप्रैल से 01 मई तक किसान क्रेडिट कार्ड अभियान और 25 अप्रैल से 01 मई तक 'फसल बीमा पाठशाला अभियान' का आयोजन किया जाएगा. यह अभियान जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों कृषि, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य, राजस्व विभाग, स्थानीय स्वशासन, पंचायत सचिव और नाबार्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा.

कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर.

उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं मुख्यतः किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कृषि, पशु पालन, दुग्ध एवं मत्स्य सम्बंधित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा लाभ प्राप्त करने में सहयोग करना है. अभियान के दौरान अधिक से अधिक किसानों व प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सभी योजनाओं के लिए पंजीकृत करवाया जाएगा.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम के सभी पात्र किसानों का भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए भी समावेश किया जाएगा. फसल बीमा पाठशाला अभियान के अंतर्गत सभी कार्यान्वित बीमा कंपनियां खंड व ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर फसल बीमा पाठशाला का आयोजन करेंगी. किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले विभिन्न प्रावधानों तथा इनके महत्व व विभिन्न औपचारिकताओं के बारे में बताएंगे.



इस अभियान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य नोडल विभाग जैसे कृषि, उद्यान, सहकारिता, आत्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यक्रम कार्यान्वित करवाने वाली बीमा कंपनियां, सामान्य सेवा केंद्र, ग्रामीण वित्त संस्थान भाग लेंगे. अभियान के अंतर्गत 27 अप्रैल को एक दिवसीय महा आयोजन किया जाएगा.

इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लोकमित्र केंद्र के माध्यम से देश के किसानों को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बार में जानकारी देंगे. केंद्रीय मंत्री के संबोधन के बाद हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर किसानों को संबोधित करेंगे. इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी. ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री ने प्रदेश के किसानों से केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की.