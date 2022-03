राजधानी शिमला में 102 रुपए पहुंचा पेट्रोल, अब टैक्सी किराया बढ़ने की आशंका: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने से (Petrol Diesel Price Hike) देश के साथ-साथ हिमाचल में भी जनता की परेशानी बढ़ने लगी है. पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी से वाहन मालिकों में रोष बढ़ता जा रहा है. शिमला शहर में एक ही दिन में पेट्रोल के दाम 0.79 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से टैक्सी किराया बढ़ाने की तैयारी में टैक्सी ऑपरेटर तेल के दामों में बढ़ोतरी से अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं. यहां पढे़ं पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश बोर्ड और निगमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग, जल्द पेंशन बहाल करे जयराम सरकार: हिमाचल प्रदेश बोर्ड और निगमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने (retired employees of Himachal Pradesh Board and Corporations) प्रदेश सरकार पर उनकी मांगों को अनसुना करने के आरोप लगाए हैं. दरअसल इन कर्मचारियों का कहना है कि बोर्डों और निगमों के सेवानिवृत्त 6730 कर्मचारी हैं, जिन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. यहां पढे़ं पूरी खबर...

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिलाई की जनता को दी करोड़ों की सौगातें, हाटी समुदाय के लोगों को दिलाया भरोसा:मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मामला राज्य सरकार ने प्रभावी ढंग से केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उठाया है. उन्होंने कहा कि वह हाटी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के साथ पुनः केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे, ताकि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिल सके.यहां पढ़ें पूरी खबर...

UNA: बाथू में भीषण अग्निकांड, 150 से ज्यादा झुग्गियां राख, दमकल विभाग का कर्मचारी भी झुलसा:जिला ऊना के हरोली उपमंडल के तहत पड़ते बाथू (fire incident in bathu) में फिर एक बार भीषण अग्निकांड सामने आया है. हादसे में प्रवासी मजदूरों का लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है. वहीं, घटना के दौरान मजदूर और उनके बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन आगजनी (fire incident in una) पर काबू पाते हुए दमकल विभाग का एक कर्मचारी आंशिक रूप से झुलस गया है. यहां पूरी खबर पढ़ें...

चंबाघाट में HRTC वॉल्वो बस और स्कूटी की टक्कर, अर्की के युवक की मौके पर मौत:हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम (road accident in himachal) नहीं ले रहे हैं. हालांकि ये बात भी सच है कि ज्यादातर हादसे वाहन चालकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण ही होते हैं, जिसका खामियाजा किसी मासूम को भुगतना पड़ता है. तेज रफ्तार या ओवर टेक करने की कोशिश कई बार किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. ताजा मामला सोलन में सामने आया है. जहां एक HRTC वॉल्वो बस द्वारा ओवर टेक लेते वक्त एक स्कूटी चालक की बस से टक्कर हो गई. हादसे में (Bus and Scooty collide in Chambaghat) स्कूटी सवार की मौत हो गई.यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर: इस पंचायत के प्रधान-उपप्रधान सस्पेंड, लाखों का सरकारी सीमेंट बेचने की शिकायत के बाद गिरी गाज:सिरमौर जिले के विकास खंड संगड़ाह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोटी-धीमान की महिला प्रधान इंदिरा देवी, उपप्रधान सुरेंद्र सिंह व वार्ड सदस्य कुलदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. उधर, खंड विकास अधिकारी संगड़ाह विनित कुमार ने कहा कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा जारी आदेशों की प्रति आगामी कार्रवाई के लिए कोटी-धीमान पंचायत को भेजी जा चुकी है. वहीं, पंचायत सचिव सुनील ने बताया कि गुरुवार को मिले उक्त आदेश उपप्रधान व वार्ड मेंबर से रिसीव करवाए जा चुके हैं. पढ़ें पूरा मामला...

सत्ता में आने पर OPS बहाल करेंगे, आउटसोर्स को नियमित कर ठेकेदारी प्रथा भी होगी बंद: राजीव शुक्ला: कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी. इसके अलावा ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर के सीधी भर्ती की जाएगी और आउटसोर्स पर लगे सभी कर्मियों को नियमित किया जाएगा. कांग्रेस हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा सरकार ने कर्मचारियों का शोषण किया है. बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी है. प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर ओपीएस बहाल की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में 5 साल भाजपा-5 साल कांग्रेस के खेल को खत्म करेगी आम आदमी पार्टी: सत्येंद्र जैन: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh assembly elections) को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही है. वहीं, जबसे आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है तब से लेकर हिमाचल की राजनीति में उथल-पुथल का माहौल है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने सभी 68 विधानसभा सीटों में संगठन को गठित कर दिया है. आम आदमी पार्टी का (Aam Aadmi Party in Himachal) कहना है कि हिमाचल चुनाव में शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य मुद्दे रहेंगे यहां पढ़ें पूरी खबर...

पांवटा साहिब-बल्लूपुर हाईवे होगा फोरलेन, ₹1093.01 करोड़ की मिली स्वीकृति: हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग फोर लेन हो चुका है. दिल्ली-देहरादून राजमार्ग को फोर लेन करने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है. अब बल्लूपुर से शुरू होने वाले पांवटा साहिब राजमार्ग को भी फोर लेन (Ballupur paonta national highway ) बनाया जा रहा है. जिसके लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बजट भी जारी कर दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

करसोग में डंपिंग साइट विवाद, गगौण नाला में लगी जेसीबी को ग्रामीणों ने रोका: उपमंडल करसोग में गगौण नाला में नई डंपिंग साइट चिन्हित की गई है जिसका विरोध में ममेल पंचायत के लोगों ने धरना दिया (Mamel Panchayat people protest). वहीं ग्रामिणों ने इस मामले को लेकर तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर डंपिंग साइट को लेकर अपनी असहमति जताई (dumping site in gagaun nalla) है.यहां पढ़ें पूरी खबर...

