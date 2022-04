शिमला: देश में हर रोज बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों पर भाजपा की खामोशी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि आज भाजपा नेताओं को न तो महंगाई ही नजर आ रही है और न ही बेरोजगारी. इससे साफ है कि आज सत्ता में बैठने के बाद भाजपा को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं है. राठौर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा लोगों की समस्याओं, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी (unemployment in himachal) पर कोई बात नहीं कर रही है.

कुलदीप राठौर ने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा कांग्रेस को दोषी ठहराने (Kuldeep Rathore on bjp Government) में लगी है. उन्होंने कहा कि भजापा प्रदेश में सत्ता का दुरपयोग कर रही है. अपनी राजनीतिक बैठकों में सरकारी मशीनरी व धन का खुल कर दुरपयोग किया जा रहा है. राठौर ने कहा कि अब चुनाव नजदीक आते देख मुख्यमंत्री कर्मचारियों को लुभाने में जुटे हैं. घोषणाओं पर घोषणाएं करते जा रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार का खजाना पूरी तरह खाली पड़ा है.

कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार उपचुनावों में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद भजापा को इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इन दिनों मुख्यमंत्री सहित भजापा के नेता हवा में ज्यादा ही उड़ रहे हैं. उन्हें धरती नजर नहीं आ रही, जबकि प्रदेश के लोगों ने चार उपचुनावों में उन्हें पहले ही धरती पर लाकर खड़ा कर दिया है.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को सड़कों की खस्ता हालत और सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं. ग्रामीण और दूरदराज के स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, हिमाचल अस्पतालों में डॉक्टर की कमी (shortage of doctor in Himachal hospitals) है, खस्ता हालत व्यवस्था पर कभी उनकी नजर नहीं गई हैं. उन्होंने शिमला नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की विफलताएं व बढ़ती महंगाई (Kuldeep Rathore targeted BJP on inflation) बेरोजगारी ऐसे जनहित के मुद्दे हैं, जिनको आगे रख कर कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी.

कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस शिमला नगर निगम चुनाव (Shimla Municipal Corporation Election) के बाद हिमाचल विधानसभा चुनावों (Himachal assembly elections 2022) में अपनी जीत का परचम लहराते हुए लोगों को भजापा के कुशासन, बढ़ती महंगाई और प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करवाने के लिए काम करेगी.

ये भी पढ़ें: पंजाब के बाद हिमाचल नहीं बनेगा प्रयोगशाला, एकजुटता से आगे बढ़ने का सोनिया गांधी ने दिया संदेशः कुलदीप राठौर