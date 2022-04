शिमला: प्रदेश सरकार द्वारा गरीब तबके से संबंध रखने वाले लोगों को राहत देने के लिए आयुष्मान योजना व हिम केयर योजना चलाई गई है, लेकिन लोगों को इन कार्ड को उपयोग में लाने के लिए कई समस्याओें का सामना करना पड़ रहा (problem in IGMC to activate Himcare card) है. दरअसल हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मरीज व उनके तीमारदारों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें कार्ड पर दवाइयां और ऑपरेशन का सामान लाने के लिए कार्ड को एक्टिवेट करवाना पड़ता है जिसके लिए उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. बावजूद इसके कार्ड समय से एक्टिवेट नहीं होता है.

ऐसे में तीमारदारों का औपचारिकताएं पूरी करने में ही काफी समय बर्बाद हो जाता (patients and attendants facing problem in IGMC) है. यही नहीं कार्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद भी उन्हें दवाई लेने के लिए उन्हें 1 से 2 घंटे लिए प्रतिक्षा करने को कहा जाता है. जबकि कार्डधारकों को सबसे पहले सामान मिलना चाहिए लेकिन दुकानदार भी नगद पैसे देने वालों को ही सबसे पहसे दवाई देते हैं. आईजीएमसी प्रबंधन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है. जिस कारण कार्डधारक परेशानियां झेलने में मजबूर है.



डाक्टरों को भी होती है दिक्कतें: कार्ड धारकों के ऑपरेशन करने में चिकित्सकों को भी काफी परेशानी होती (problem in IGMC to activate Himcare card) है. जब चिकित्सक कार्ड पर ऑपरेशन का सामान मंगवाते है तो तीमारदार को कार्ड पर कई बार पूरा सामान नहीं मिल पाता है. ऐसे में जब मरीज ऑपरेशन थियेटर में भी पहुंच जाता है तब भी सामान उपलबध नहीं हो पाता है. चिकित्सक को फिर स्वयं ही जैसे तैसे सामान को उपलबध करवाना पड़ता है.



रात के समय नहीं होता कार्ड एक्टिवेट: रात के समय में कार्ड एक्टिवेट नहीं होता है. ऐसे में मरीजों को रात के समय भी समस्या से दो-चार होना पड़ता (patients and attendants facing problem in IGMC) है. मरीज व तीमारदारों की माने तो कार्ड एक्टिवेट करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.



क्या कहते है तीमारदार: मरीज के साथ आए तीमारदार धर्मवीर का कहना है कि उनका मरीज आईजीएमसी में भर्ती (attendants on Himcare card) है. तीमारदार ने कहा कि उन्हें हिमकेयर कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए शाम 8 बजे से रात के 11 बजे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा. उन्होंने कहा कि उन्हें कार्ड एक्टिवेट करने में काफी दिक्कतें पेश आई. ऐसे में उन्होंने अस्पताल प्रबंधंन से इस दिशा में उचित कदम उठाने की अपील की है.

