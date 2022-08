शिमला: हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कारणों से पंचायत प्रतिनिधियों की खाली हुई सीटों पर बुधवार को मतदान होगा. मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होगा. जिन इलाकों में मतदान है, वहां संबंधित प्रशासन ने अवकाश (Panchayati Raj by election in Himachal) की घोषणा की है. कल ही जिला परिषद की झाकड़ी सीट के (Zila Parishad Jhakri seat) लिए भी मतदान होगा. यहां से निर्वाचित युवा सदस्या कविता कंटू की मौत के बाद ये सीट खाली थी. प्रदेश में 217 सीटों के लिए 465 दावेदारों ने नामांकन दाखिल किए थे. कुछ सीटों पर निर्विरोध चुनाव के बाद अब विभिन्न पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान की 72 सीटों के लिए 209 दावेदार मैदान में हैं.

जुलाई महीने के अंत में नामांकन वापसी के दौरान प्रदेश भर में 145 प्रतिनिधि निर्विरोध चुन लिए गए थे. उनमें वार्ड सदस्य, उपप्रधान, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य शामिल हैं. पूर्व में पंचायतों में 217 सीटों के लिए 465 दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया था. छंटनी के दौरान दस नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए थे. तब 454 नॉमिनेशन सही पाए गए थे. उसके बाद 105 दावेदारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए. इस तरह अब चुनावी मैदान में 72 सीटों के लिए 209 दावेदार बचे हैं. बुधवार को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा.

प्रधान, उपप्रधान सहित वार्ड मेंबर की (Voting for Panchayati Raj by election in HP) मतगणना उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी. मतगणना के बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे. वहीं, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद की मतगणना 12 अगस्त (Panchayati Raj by election in Himachal) को ब्लॉक मुख्यालय पर सुबह 9 बजे की जाएगी. शिमला जिले की झाकड़ी जिला परिषद सदस्य के लिए कुल चार दावेदार मैदान में थे. एक का नामांकन रद्द होने के बाद तीन दावेदार बचे हैं. हिमाचल में पंचायतों के आम चुनाव जनवरी 2020 में ही हुए हैं, लेकिन 217 सीटें अलग-अलग कारणों से खाली पड़ी थीं. पंचायती राज एक्ट में किसी सीट के खाली होने पर छह महीने के भीतर इन्हें भरने का प्रावधान है. उधर, जिला शिमला के डीसी आदित्य नेगी ने बताया कि संबंधित पंचायतों में मतदान को लेकर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.

