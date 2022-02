UGC NET Result 2021: एनटीए ने जारी किया यूजीसी नेट का रिजल्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, UGC NET Result 2021 रिजल्ट जारी कर दिया गया है. UGC NET Result 2021 जारी कर दिया गया है. यह रिजल्ट दिसंबर 2020 और जून 2021 परीक्षा के लिए जारी किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सीएम जयराम का ट्वीट, 'देवी-देवताओं और जनता के आशीर्वाद से ठीक हूं'

सीएम जयराम ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता के लिए कहा कि आपकी शुभकामनाओं और देवी-देवताओं के आशीर्वाद से जल्द स्वस्थ होकर (Health update of CM Jairam) आपकी और प्रदेश की सेवा में जुट जाऊंगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

चंबा में दर्दनाक हादसा, निजी वाहन दुर्घटनाग्रस्त...दो युवकों की मौत

जिला चंबा में सड़क हादसे मेें दो लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार दोनों युवक भरमौर से लाहल (Major road accident in chamba) एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इस दौरान सुंकू दी टपरी के पास हनुमान मंदिर के नजदीक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 100 मीटर नीचे थल्ला रोड पर जा गिरा. हादसे में वाहन चालक दो लोगों (two person die in chamba) की मौके पर ही मौत हो गई. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सुंदरनगर: कनैड़ में कपड़ा दुकान से 62 हजार रुपये की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

कनैड़ क्षेत्र में एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है. मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की है. फिलहाल पुलिस मामले की (stolen from shop of cloth merchant) जांच कर रही है और चोर की तलाश जारी है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

नशे के काले कारोबार पर शिकंजा, कुल्लू में चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार

नशे के काले कारोबार पर एक बार फिर कुल्लू पुलिस ने कार्रवाई की है. बंजार में पुलिस ने 1 किलो 23 ग्राम चरस (charas recovered in kullu) के साथ एक तस्कर (drug smugglers arrested in kullu) को पकड़ा है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (sp kullu on drug case) ने मामले की पुष्टि की है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सीएम जयराम ने किया नमन

छत्रपति शिवाजी महाराज (chhatrapati shivaji maharaj jayanti 2022) की जयंती पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गजों ने उनको नमन किया और श्रद्धांजलि दी है. महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं का जिक्र इतिहास में हमेशा से होता रहा है. उन्होंने 1670 में मुगलों की सेना के साथ जमकर लोहा लिया था. यहां पढ़ें पूरी खबर..

भारत-बांग्लादेश काउंसिल सदस्यों के लिए राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन, विदेश राज्य मंत्री भी हुए शामिल

भारत-बांग्लादेश मैत्री संबंधों की 50वीं वर्षगांठ (Anniversary of India-Bangladesh Friendship Relations) पर शिमला के होटल पीटरहॉफ में भारत और बांग्लादेश काउंसिल संयुक्त रूप से अपने 10वां मैत्री संवाद का आयोजन कर रही है. इसके लिए दोनों देशों के गणमान्य शिमला में एकत्र हुए. आज दिनभर चली संगोष्ठी में अनेक नेताओं ने अपने विचार साझा किए. इसके बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में भारत और बांग्लादेश काउंसिल के सदस्यों के सम्मान में रात्रि भोज का (Dinner at Shimla RAJBHAWAN) आयोजन किया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Job Opportunity : भारतीय वायु सेना में 10वीं पास के लिए नौकरी, मिलेगा 7700 रुपये वेतनमान

Indian Air Force में अपरेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तिथि है. 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार को 7700 रुपये वेतनमान मिलेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

पर्यटन नगरी पराशर में तलाशीं गई स्कीइंग की संभावनाएं, पेशेवर स्कीयर दल ने किया स्की साइटों का निरीक्षण

मनाली के एक पेशेवर स्कीयर दल ने शुक्रवार को मंडी के पर्यटन नगरी पराशर (Tourist city of Parashar) का दौरा कर वहां स्कीइंग की संभावनाएं तलाशीं. इस दल ने पराशर और आसपास की पहाड़ियों पर स्की साइटों का निरीक्षण और स्कीइंग ट्रायल किया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

मुंदर गढ़ासु सड़क को लेकर ग्रामीणों ने PWD के अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन, अब तक शुरू नहीं हो पाया काम

ननखड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुंगल बालटी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अधिशासी अभियंता रामपुर रजनी से मिला. इस दौरान मुंदर गढ़ासु सड़क को (Mundar Gadhasu road in rampur) लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने मांग उठाई कि इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि यहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके. यहां पढ़ें पूरी खबर..

ये भी पढ़ें: करसोग में अगले सप्ताह जनता को समर्पित होगा बाईपास, बाजार में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत