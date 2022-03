शिमला: पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह (Himachal Former CM Virbhadra Singh) पर वन मंत्री राकेश पठानिया द्वारा की गई टिप्पणी (Rakesh Pathania Comment on Virbhadra Singh) पर बवाल खड़ा हो गया है. कांग्रेस के विभिन्न संगठनों ने पठानिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनसे इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग उठाई है. छात्र संगठन एनएसयूआई ने रविवार को शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर राकेश पठानिया का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी (NSUI protest against Rakesh Pathania) की.

एनएसयूआई ने मांग उठाई की राकेश पठानिया सार्वजनिक रूप से सदन में माफी मांगे औरन यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो उनके आवास का घेराव किया जाएगा. एनएसयूआई (NSUI protest in shimla) के प्रदेश उपाध्यक्ष वीनू मेहता ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पर हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है, लेकिन भाजपा के एक मंत्री गुंडों की भाषा का प्रयोग करते हुए उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि वह आदमी अब इस दुनिया में नहीं है और आज भी लोगों के लिए वे आदर्श हैं.

एनएसयूआई.

उन्होंने कहा कि जब वह ऐसी टिप्पणी कर रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोका तक नहीं और वे भी विपक्ष के नेताओं के साथ तू तड़ाक कर बात करते रहे. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह का अपमान करने के लिए राकेश पठानिया सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा एनएसयूआई पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के अलावा उनके आवास का घेराव करेगी.

