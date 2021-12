आज शाम दिल्ली लाया जाएगा बिपिन रावत का पार्थिव शरीर

तमिलनाडु में कुन्नूर (Coonoor) के पास बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) और उनकी पत्नी मधुलिका का निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा. दोनों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली छावनी में होगा.

जनरल बिपिन रावत (फाइल फोटो)

IMA का कमांडेंट रिहर्सल कैंसिल

सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन (cds bipin rawat passed away) के चलते भारतीय सैन्य अकादमी में आज होने वाली कमांडेंट रिहर्सल कैंसिल (commandant rehearsal canceled) कर दी गई है. बता दें कि पासिंग आउट परेड कार्यक्रम से पहले कमांडेंट रिहर्सल होती है.

कमांडेंट रिहर्सल

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश में प्रदेश में मौसम एक बार फिर बिगड़ने (himachal weather update) वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है. जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है.

बर्फबारी

इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग का लोकार्पण

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नवा रायपुर में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग (institute of driving chhattisgarh) का लोकार्पण करेंगे. इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईविंग (institute of driving chhattisgarh) का निर्माण ग्राम तेंदुआ में करीब 20 एकड़ क्षेत्र मे किया गया है. यहां हैली और लाइट व्हीकल की ड्राइविंग ट्रेनिंग होगी.

इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग

त्रिपुरा में दो दिन का व्यापार शिखर सम्मेलन

त्रिपुरा के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रज्ञा भवन में दो दिन के व्यापार शिखर सम्मेलन (business summit in tripura) का आयोजन किया जाएगा. बीजेपी-आईपीएफटी गठबंधन सरकार के गठन के बाद से यह पूर्वोत्तर के राज्य में इस तरह का पहला कार्यक्रम है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य की और बाहर की लगभग 80 औद्योगिक कंपनियों के 'डेस्टिनेशन त्रिपुरा-इन्वेस्टमेंट समिट-2021' में हिस्सा लेने की उम्मीद है.

त्रिपुरा में व्यापार शिखर सम्मेलन

अमृतसर से पुणे फ्लाइट शुरू

इंडिगो एयरलाइन (indigo airline) की फ्लाइट 9 दिसंबर यानी आज से अमृतसर से पुणे (amritsar to pune flight) के लिए शुरू होगी. शुरुआती किराया एयरलाइन कंपनी की ओर से 4999 रुपये रखा गया है. इससे पहले 4 दिसंबर रात से फ्लाइट शुरू करने की योजना थी, लेकिन किसी कारण एयरलाइन कंपनी ने फ्लाइट 9 दिसंबर से शुरू करने की घोषणा की है.

इंडिगो एयरलाइन

तेजस्वी यादव की दिल्ली में होगी सगाई

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव (former bihar cm lalu yadav) के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (leader of opposition in bihar assembly tejashwi yadav) की शादी तय हो गई है. आज दिल्ली में तेजस्वी यादव की सगाई हो सकती है. बताया जा रहा है कि तेजस्वी की दुल्हन किसी हाई प्रोफाइल या राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती हैं.

तेजस्वी यादव की सगाई आज

कैटरीना-विक्की की शादी आज

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ आज शादी (vicky kaushal katrina kaif wedding) के बंधन में बंधने वाले हैं. विक्की कौशल और कैटरीना पहले हिंदू रीति-रिवाज से राजस्थान में सवाई माधोपुर स्थित सिक्स सेंसेज फोर्ट बरवाड़ा में सात फेरे लेंगे. उसके बाद क्रिश्चियन रीति से भी शादी रचाएंगे.

कैटरीना और विक्की कौशल

Realme GT 2 Pro होगा लॉन्च

डसेट निर्माता कंपनी Realme आज अपने फ्लैगशिप जीटी सीरीज स्मार्टफोन रियलमी जीटी 2 प्रो को लॉन्च (Realme GT 2 Pro Launch Date) लॉन्च करेगी. कंपनी का ये फोन Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आएगा.

स्मार्टफोन रियलमी जीटी 2 प्रो

