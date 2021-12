जयसिंहपुर दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (himachal pradesh cm jaiarm thakur) आज जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर के एक दिवसीय दौरे पर (cm jairam thakur jaisinghpur tour) रहेंगे. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे.

जयराम ठाकुर, सीएम, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा की बैठक

हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा (BJP Mahila Morcha meeting in Shimla) की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आज दूसरा दिन है. हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी (cm jairam thakur and rajya sabha mp indu goswami) कार्यसमिति की बैठक को करेंगी संबोधित.

हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा

मनाली दौरे पर गोविंद सिंह ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (education minister govind singh thakur) आज मनाली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर (govind singh thakur manali tour) रहेंगे. इस दौरान गोविंद सिंह ठाकुर लोगों की समस्याएं सुनेंगे.

गोविंद सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश

आशा कुमारी की प्रेस वार्ता आज

डलहौजी से कांग्रेस विधायक आशा कुमारी आज प्रेस वार्ता (congress mla asha kumari press conference) को संबोधित करेंगी.

आशा कुमारी, कांग्रेस विधायक

हड़ताल पर रहेंगे IGMC के रेजिडेंट डॉक्टर

शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (igmc shimla) के रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल (resident doctor strike in shimla) पर रहेंगे. यह हड़ताल नीट-2021 पीजी काउंसलिंग में देरी और गैर इमरजेंसी ड्यूटी को वापस लेने की मांग को लेकर की जा रही है. हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को अलावा मरीजों को किसी भी तरह की सेवाएं नहीं मिलेगी.

रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल

Himachal Weather Update: बारिश-बर्फबारी की संभावाना

मंगलवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने के बाद अब मौसम फिर बिगड़ने वाला है. प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय हिस्सों में आठ और नौ दिसंबर को बारिश-बर्फबारी की संभावना(Snowfall In Himachal Pradesh) मौसम विभाग ने जताई है. इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, जबकि 10 और 11 दिसंबर को प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम साफ (Weather will change in Himachal) रहेगा.

हिमाचल में बर्फबारी

प्रियंका गांधी जारी करेंगी कांग्रेस का महिला घोषणापत्र

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस का महिला घोषणापत्र जारी करेंगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय 'नेहरू भवन' में दोपहर 12:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणापत्र जारी करेंगी.

प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (congress president Sonia Gandhi) आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक (congress parliamentary board meeting) को संबोधित करेंगी. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल (Congress Parliamentary board) की बैठक आज सुबह 9.30 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में होगी. इस दौरान सांसदों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं.

सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक

संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक (samyukt kisan morcha meeting) होगी. इस दौरान सरकार के प्रस्ताव पर होगी चर्चा.

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक

ED के सामने पेश हो सकती हैं जैकलीन

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Bollywood actress Jacqueline Fernandez) आज ED के सामने पेश हो सकती हैं. जैकलीन फर्नांडिस से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होनी है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी के दूसरे घर को रेल विस्तार का इंतजार, हिमाचल में रेलवे नेटवर्क की कमी से रुकी विकास की रफ्तार