अपने गृह जिले मंडी के एक दिवसीय दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पधर में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

आज से हड़ताल पर रहेंगे आईजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर

आईजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर आज यानी सोमवार से हड़ताल पर (IGMC resident doctors on strike) रहेंगे. यह हड़ताल नीट-2021 पीजी काउंसलिंग (neet-2021 pg counseling himachal) में देरी और गैर इमरजेंसी ड्यूटी (non emergency duty in igmc) को वापस लेने के लिए की जाएगी. हालांकि हड़ताल के समय इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी.

हिमाचल में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर (himachal weather update) जारी है. मौसम विभाग (meteorology department shimla) ने 6 दिसंबर यानी आज मौसम खराब रहने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. रविवार को रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम दर्रा, कोकसर, सिस्सू, साच पास, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे प्रदेश के निचले इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है.

दिल्ली के पांच तकनीकी विश्वविद्यालयों में शुरू हो रही दाखिले की प्रक्रिया

दिल्ली के पांच तकनीकी विश्वविद्यालयों में दाखिले से जो छात्र चूक गए हैं उनके लिए अच्छी खबर है. ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग (जैक) दिल्ली की ओर से सोमवार से दाखिले का नया चरण शुरू हो रहा है. इसके तहत पांचवें और छठे राउंड का आयोजन किया जाएगा.

बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर यूपी में अलर्ट जारी

बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है. अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के अफसरों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं. धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा और काशी में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं.

संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा सप्ताह, हंगामा जारी रहने के आसार

संसद के शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह हंगामेदार रहा है. सोमवार से दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है. ऐसे में राज्य सभा से निलंबित 12 सांसदों के मुद्दे व अन्य बिंदुओं पर हंगामे के आसार हैं. गत पांच दिनों में तीन अहम विधेयक पेश किए जा चुके हैं. इसके अलावा कई प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए गए हैं. ऐसे में शीतकालीन सत्र के इस सप्ताह पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

राष्ट्रपति कोविंद का महाराष्ट्र दौरा सोमवार से, 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को करेंगे सम्मानित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) 6 से 9 दिसंबर तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. राष्ट्रपति मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नौसेना की 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन (Indian Navy 22nd Missile Vessel Squadron) को प्रेसिडेंट स्क्वाड्रन (President's Standard) प्रदान करेंगे. आठ दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट के साथ एक विशेष दिवस कवर भी जारी किया जाएगा.

रूसी राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन का भारत दौरा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज यानी 6 दिसंबर से भारत के दौरे पर आ रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को 21वें भारत-रूस वार्षिक बैठक में भाग लेने चंद घंटों की भारत यात्रा पर पहुंचेंगे. हिंद-प्रशांत क्षेत्र, क्वाड और अफगानिस्तान पर दोनों देशों के बीच जारी मतभेद और चीन-भारत तनाव के बीच पुतिन की इस यात्रा को खासा महत्व दिया जा रहा है.