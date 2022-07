कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड: कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन शनिवार को भारत को तीन मेडल मिले. तीनों पदक वेटलिफ्टिंग में आए. टोक्यो ओलिंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने देश को पहला गोल्ड (Mirabai chanu won Gold) दिलाया. वे गेम्स रिकॉर्ड के साथ 49 किमी कैटेगरी में चैंपियन बनीं. भारत के लिए पदकों का खाता संकेत महादेव ने खोला. उन्होंने 55 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर जीता. इसके बाद 61 किलो कैटेगरी में गुरुराजा पुजारी ने ब्रॉन्ज जीता.

मीराबाई चानू.

भारत-पाकिस्तान महिला क्रिकेट मैच: कॉमनवेल्थ गेम्स में आज दोपहर 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के बीज (India Pakistan women cricket match) मैच खेला जाएगा.

भारत-पाकिस्तान महिला क्रिकेट मैच.

भारत-घाना पुरुष हॉकी मैच: कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल (Commonwealth Games 2022) जीतने की कवायद में जुटी भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज घाना की कमजोर टीम के खिलाफ पूल-बी के अपने पहले मैच में जीत के साथ अपने अभियान का शानदार आगाज करने के इरादे से उतरेगी.

भारत-घाना पुरुष हॉकी मैच.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 1 अगस्त तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.