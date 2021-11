हिमाचल कैबिनेट की बैठक

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (Himachal cabinet meeting) राज्य सचिवालय में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी. वित्त विभाग की तरफ से बनाए गए नियमों कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखे जाएंगे. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्तुति भी दे सकते हैं.

Weather Forecast Himachal: फिर करवट बदलेगा मौसम का मिजाज

हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर करवट बदलने (weather will change in himachal) वाला है. प्रदेश में तीन दिनों तक ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी(snowfall upper areas of Himachal) और निचले क्षेत्रों में बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय (Western Disturbance active in Himachal)होने से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम तथा इससे सटे मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है. आईएमडी(IMD) के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ(Western disturbance) के कारण 30 नवंबर की रात से पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम तथा इससे सटे मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है.

शीतकालीन सत्र: सदन की कार्यवाही का आज दूसरा दिन आज

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही (Proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha) का आज दूसरा दिन है. आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की अहम बैठक होगी. सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति.

मुंबई दौरे पर ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से तीन दिवसीय मुंबई दौरे पर रहेंगी. इस दौरान ममता बनर्जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगी.

Corona Virus Omikron: समीक्षा बैठक करेंगे केजरीवाल

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (New form of corona virus omikron) को लेकर सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया है. अस्पतालों में तैयारियों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज समीक्षा बैठक करेंगे.

सीबीएसई 10वीं टर्म-1 बोर्ड के मुख्य विषयों की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं. 11 दिसंबर तक एग्जाम होंगे.

ईपीएफ होल्डर्स के लिए UAN और आधार को लिंक करने की डेडलाइन आज समाप्त हो रही है. समयसीमा के भीतर UAN-Aadhaar लिंक नहीं करने पर 1 दिसंबर से खाते में पीएफ जमा होना बंद हो जाएगा.

इग्नू में दाखिला की अंतिम तिथि

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National Open University) ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले की अंतिम तिथि आज है. पहले सत्र जुलाई 2021 में आवेदन की अंतिम तिथि को 30 नवंबर तक किया गया था.

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है. एकादशी की तिथि सुबह 4 बजकर 14 मिनट से शुरू होकर रात 12 बजकर 3 मिनट तक आयुष्मान योग रहेगा. इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी एकादशी की पूजा का विधान है.

