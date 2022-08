सोनीपत में पीएम मोदी मारुति सुजुकी प्लांट की रखेंगे आधारशिला: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोनीपत में मारुति उद्योग समूह के नए प्लांट की आधारशिला (PM Modi to lay foundation stone of Maruti plant) रखेंगे. पीएम मोदी सोनीपत के खरखौदा में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में मारुति-सुजुकी के संयंत्र की (maruti suzuki plant kharkhoda) नींव रखेंगे. इससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम और मानेसर में भी मारुति का प्लांट है. पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस हरियाणा में मारुति के तीसरे प्लांट की आधारशिला रखेंगे. कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित तमाम नेता और सांसद मौजूद (Foundation stone of Maruti Plant) रहेंगे.

आज ध्वस्त होगा नोएडा का ट्विन टावर्स: नोएडा के बहुचर्चित Twin Towers को आज पूरी तरह ध्वस्त (Noida Supertech Twin Towers) कर दिया जाएगा. यह देश में पहला ऐसा मौका है जब इतनी ऊंची बिल्डिंग को गिराया जाएगा. सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) द्वारा एनओसी दिए जाने और इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर्स को गिराने की हरी झंडी दी थी. जानिए इसको ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया और इससे जुड़े सभी तथ्य एक नजर में.

प्रधानमंत्री के मन की बात: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 28 अगस्त को देश के साथ 'मन की बात' करेंगे. पीएम मोदी के मन की बात का ये 92वां ऐपिसोड होगा.

सुजानपुर में भाजपा का महिला मोर्चा सम्मेलन: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है. वहीं, आज सुजानपुर में भाजपा का महिला मोर्चा सम्मेलन आयोजित होगा. सम्मेलन में राज्यसभा सासंद इंदु गोस्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल शामिल रहेंगे. चुनावी साल में हॉट सीट सुजानपुर में भाजपा के सम्मेलन के जरिये सक्रियता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे.

IIT Advanced परीक्षा आज: आज प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2022 की परीक्षा होनी है. इस बार इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे (IIT Bombay) देश के 215 शहरों में आयोजित करेगा, जिसमें करीब डेढ़ लाख विद्यार्थी शामिल होंगे.

भारत और पाकिस्तान के बीच आज होगा महामुकाबला: एशिया कप 2022 का आगाज 27 अगस्त से हो चुका है. हर किसी की नजर महामुकाबले पर टिकी है, यानी भारत-पाकिस्तान के मैच पर. रविवार यानी आज दुबई स्टेडियम में दोनों देश की टीमें आमने-सामने होंगी. आज जब क्रिकेट मैच की शुरुआत होगी तो गर्मी के बीच दुबई में माहौल कुछ अलग रंग का दिखाएगा. हालांकि सोशल मीडिया पर भारत-पाक मैच को लेकर अटकलें काफी तेज हैं. एक बार खेल शुरू होने के बाद, भारत-पाकिस्तान के बीच टकराव का उत्साह प्रशंसकों को और व्यस्त रखेगा.