नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ: देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:15 बजे पद और गोपनीयता की शपथ (Draupadi Murmu Oath Ceremony) लेंगी.

सोलन में AAP की रैली: सोलन के ऐतिहासिक ठोड़ो मैदान में आज आम आदमी पार्टी का शपथ समारोह आयोजित किया (AAP Rally in solan) जाएगा. इस समारोह के जरिए आम आदमी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

अर्पिता मुखर्जी की कोर्ट में पेशी: शिक्षक भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam Bengal) में अरेस्ट मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी आज स्पेशल कोर्ट में पेश होंगी.

पूर्व सांसद हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व सांसद हरमोहन सिंह यादव (Former MP Harmohan Singh Yadav) की पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम को आज संबोधित करेंगे.